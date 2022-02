Epson aggiorna la gamma dei proiettori con un nuovo modello HD

Epson presenta con un nuovo aggiornamento della sua gamma di videoproiettori: è il modello EH‑TW5825. Si tratta di un proiettore, con risoluzione Full HD, basato su Android TV grazie ad un Chromecast nella scocca, che permette di usare le app del sistema operativo di Google, comprese quelle per lo streaming.

A differenza del precedente modello EH-TW5820, il nuovo EH-TW5825 non offre e la visione in 3D. Una funzione che, probabilmente, mancherà a pochi utenti visto l’esiguo numero di contenuti in questo formato. Per il resto, sia esteticamente che tecnicamente, non ci sono differenze di rilievo tra i due modelli e anche EH-TW5825 può proiettare l’immagine su una superficie fino a 300 pollici ed Epson promette una lunghissima durata della lampada: addirittura 11 anni, con 1 ora e 45 minuti di visione al giorno in Eco Mode. Un valore, chiaramente, ben difficile da verificare in modo credibile e affidabile ma di sicuro molto elevato nell’uso reale.

Epson EH TW5825: caratteristiche tecniche

La risoluzione di Epson EH-TW5825 è di 1.920 x 1.080 pixel, cioè Full HD classico con rapporto 16:9. Il proiettore è in tecnologia LCD, con una luminosità di 2.700 lumen con un contrasto dichiarato di 70.000: 1. Ha 4 modalità di colore: Dinamico, Naturale, Cinema e Bright Cinema.

Poiché utilizza un obiettivo zoom 1,6x, la posizione di montaggio può essere spostata avanti e indietro di circa 1,8 m. Ha anche uno spostamento verticale della lente del 15%. È inoltre dotato di correzione trapezoidale verticale automatica che rileva la posizione durante l’installazione e corregge automaticamente la distorsione in direzione verticale e orizzontale. Posizionandolo a soffitto, è possibile proiettare un’immagine da 30 a 300 pollici.

La lampada, da 200 W di potenza, ha una durata dichiarata di 4.500 ore che salgono a 7.500 ore in modalità risparmio energetico.

E’ presente una porta HDMI e la connessione Bluetooth 5.0, utile per connettere una soundbar esterna che servirà certamente a sopperire alle mancanze dell’audio integrato, da appena 10 Watt.

Epson EH TW5825: disponibilità e prezzi

Il nuovo videoproiettore è già disponibile, con garanzia della lampada 36 mesi oppure 3600 ore, anche in Italia tramite il sito ufficiale di Epson, al prezzo di listino di 1.320 euro.

Su Amazon, nel frattempo, il modello precedente EH-TW5820 (che, lo ricordiamo, è praticamente identico) è sceso al prezzo di 1.034 euro.

Epson EH-TW5820 videoproiettore 2D/3D – Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9