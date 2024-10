Fonte foto: Epson

Epson annuncia il suo ritorno sul mercato dei videoproiettori 4K in Italia con l’arrivo di tre nuovi modelli, destinati al segmento di mercato dell’home cinema: EH-QB1000W/B, EH-QL3000W/B ed EH-QL7000W/B.

L’azienda, però, considera i suoi nuovi proiettori come modelli “Professional Home” per sottolineare come i prodotti siano il frutto dell’esperienza maturata nel settore professionale e abbiano caratteristiche di fascia molto alta, tali da renderli adatti principalmente all’utilizzo in sale dedicate (soprattutto per quanto riguarda i modelli top come EH-QL3000W/B ed EH-QL7000W/B). Da segnalare anche il debutto del videoproiettore portatile EF-22B/N con Google TV.

Nuovi proiettori Epson: caratteristiche

Il modello più interessante della nuova gamma Epson è l’entry level EH-QB1000W/B. Si tratta di un proiettore con risoluzione 4K (tramite vobulazione e non in versione nativa), dotato di matrici LCD full HD da 0,74 pollici di nuova generazione e di un contrasto superiore (pari a 5000:1) rispetto alla generazione precedente.

La luminosità del proiettore è di 3.300 lumen. Il modello è in grado di gestire contenuti HDR, HLG e HDR10+ ed è dotato di un nuovo algoritmo di tone mapping dinamico.

Il proiettore ha dimensioni di 520x447x193 mm a fronte di un peso di 12,8 chilogrammi ed è caratterizzato da una rumorosità massima di 32 dB. Ci sono ingressi HDMI 2.1, che permettono di gestire segnali 4K fino a 120 Hz, oltre che LAN e porta seriale. Questo modello di Epson è in grado di illuminare schermi fino a 300 pollici di diagonale, on un fattore di zoom 2,1x.

Salendo di fascia c’è spazio per i modelli EH-QL3000W/B ed EH-QL7000W/B che, rispettivamente, possono garantire un flusso luminoso di 6.000 lumen e 10.000 lumen. Si tratta di numeri da modelli “pro” pensati per l’utilizzo in sale di proiezione private.

Le dimensioni sono pari a 568x192x568 mm mentre il peso cresce fino a 21 chilogrammi. Si riduce ancora la rumorosità massima che si ferma a 28 dB. I due proiettori sono dotati di matrici LCD da 1,04 pollici e rapporto di contrasto nativo di 3.000:1. C’è la possibilità di sfruttare l’algoritmo di tone mapping dinamico per i contenuti in HDR10.

A completare la nuova famiglia di proiettori di Epson c’è il nuovo videoproiettore portatile EF-22B/N con piattaforma Google TV. Questo modello ha matrici da 0,62 pollici full HD e un flusso luminoso di 1.000 lumen, con possibilità di illuminare fino a 150 pollici. Il modello è dotato di un supporto integrato che consente di orientarne facilmente il flusso.

Nuovi proiettori Epson: i prezzi

I nuovi proiettori 4K di Epson sono già disponibili sul mercato italiano. Per quanto riguarda il prezzo al pubblico, EH-QB1000 W/B è disponibile al prezzo di 5.499 euro. Gli altri due modelli si posizionano su di una fascia di prezzo (molto) più alta.

EH-QL3000W/B, infatti, arriva sul mercato con un prezzo di 14.999 euro mentre EH-QL7000W/B ha un prezzo di 23.999 euro. Le lettere W e B nel nome dei tre prodotti indicano l’arrivo sul mercato di due varianti, una con colorazione bianca e una con colorazione nera.

Il nuovo videoproiettore portatile EF-22B/N, invece, arriva sul mercato con un prezzo di 1.117,31 euro (oppure 913,99 euro per la versione senza supporto).