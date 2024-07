Eugene Levy di nuovo in viaggio: annunciata la terza stagione

Lo show comico e di viaggio con Eugene Levy, noto anche come The Reluctant Traveler With Eugene Levy, tornerà in streaming con nuove puntate

Nelle prime due stagioni di In viaggio con Eugene Levy, l’attore e regista canadese ha esplorato Costa Rica, Finlandia, Italia, Giappone, Maldive, Portogallo, Sudafrica, Stati Uniti e varie località europee. Ma il momento di disfare la valigia non è ancora arrivato: lo show più amato dai globetrotter e dagli aspiranti tali (il titolo originale è The Reluctant Traveler With Eugene Levy) è infatti appena stato rinnovato da Apple TV+ per una terza stagione.

Di cosa parla In viaggio con Eugene Levy

Definito dalla critica come un mix ben riuscito tra un documentario di viaggio e una commedia, In viaggio con Eugene Levy ha fatto il suo debutto in streaming su Apple TV+ a febbraio 2023. La seconda stagione è uscita a marzo 2024.

Il riscontro da parte della critica e del pubblico è stato positivo, tanto che la serie ha recentemente vinto il Best Travel/Adventure Show e il Best Unstructured Series ai Critics Choice Real TV Awards.

Di base, lo show segue l’attore Eugene Levy, noto ad esempio per American Pie e Schitt’s Creek, nei suoi viaggi in giro per il mondo durante i quali entra in contatto con la popolazione e la cultura locale. A dare un taglio comico alle puntate è anche il fatto che Levy, al contrario del viaggiatore ideale che abbiamo in mente, non ha un grande senso dell’avventura né una straripante curiosità.

Lo show è prodotto per Apple TV+ da Twofour. I propduttori esecutivi, a parte lo stesso Levy, sono David Brindley, Nic Patten, Sara Brailsford, Iain Peckham and Lily Fitzpatrick.

In viaggio con Eugene Levy 3: cosa sappiamo

In viaggio con Eugene Levy (The Reluctant Traveler With Eugene Levy) è condotto e prodotto esecutivamente da Eugene Levy. Lo stesso accadrà nella terza stagione, composta da otto episodi.

Nelle nuove puntate Levy, ormai sempre più vicino al diventare un vero viaggiatore e uomo di mondo, si metterà alla ricerca delle esperienze più imperdibili nei vari continenti: insomma, quelle esperienze che, come si sente dire spesso, vanno fatte “almeno una volta nella vita”. Ma non è facile decidere da dove iniziare…

«Apprezzo davvero ciò che questo show sta cercando di fare per me», ha dichiarato Eugene Levy in una nota stampa. «Ma per essere un vero viaggiatore esperto, devi avere un forte senso di avventura e curiosità, e mi vergogno di dire che nelle ultime due stagioni non ho sviluppato nessuno dei due. Ma devo ammettere che mi sto divertendo molto a impegnarmi. Quindi la musica continua, a quanto pare».

Quando esce In viaggio con Eugene Levy 3

La data di uscita su Apple TV+ di In viaggio con Eugene Levy stagione 3 non è ancora stata annunciata: tenendo conto che lo show è appena stato rinnovato ufficialmente, però, probabilmente le nuove puntate non arriveranno prima del 2025.

Intanto, le prime due stagioni sono visibili su Apple TV+.