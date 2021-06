Euro 2020: dove guardare Italia - Turchia in TV e diretta streaming

Inizia questa sera alle 21:00 l’avventura europea degli azzurri guidati da Roberto Mancini: allo Stadio Olimpico di Roma la Nazionale Italiana sfiderà la Turchia nella sua prima partita di Euro 2020, competizione rimandata di un anno a causa della pandemia.

Il ritorno del campionato europeo di calcio segna una prima rinascita per lo sport, tra i settori più colpiti dalle misure anti Covid-19, ma anche per lo spettacolo e per la tecnologia: le partite di Euro 2020, infatti, saranno trasmesse anche in 4K e questo campionato sarà il primo che vedrà un uso massiccio, da parte degli utenti, dello streaming per vedere le partite. Una sorta di preparazione al prossimo campionato di Serie A, che sarà trasmesso da Dazn in streaming ai suoi abbonati. Ecco come vedere, sia in TV che online, Italia-Turchia.

Come vedere Italia-Turchia in TV

I diritti TV di Euro 2020 sono stati acquistati da Sky e dalla RAI. La prima può trasmettere tutte le 51 partite, ai suoi abbonati, la RAI ne può trasmettere 27, in chiaro per tutti.

Sky trasmetterà Italia-Turchia di Euro 2020 su Sky Sport Uno al canale 201 della piattaforma satellitare Sky e al 472 e 482 della piattaforma digitale terrestre. La partita verrà trasmessa anche su Sky Sport HD, al canale 251 della piattaforma Sky.

La RAI trasmetterà in chiaro la partita su RAI 1, anche in HD sul canale RAI 1 HD 501 del digitale terrestre.

Come vedere Italia-Turchia in TV 4K

Chi ha una buona Smart TV con risoluzione UHD 4K potrà godersi lo spettacolo di Italia-Turchia ad altissima risoluzione. Potrà farlo sia gratis che a pagamento.

E’ possibile vedere Italia-Turchia in 4K sulla TV gratis usando su tivùsat: la partita sarà trasmessa su RAI 4K al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita.

Altrimenti è possibile vederla in 4K anche su Sky, ma solo con un decoder Sky Q o Sky Platinum. Su Sky non c’è un canale dedicato al 4K: se l’impianto ha i requisiti tecnici per la visualizzazione in 4K è il decoder a segnalarlo allo spettatore.

Come vedere Italia-Turchia in streaming

Chi non ha una buona copertura del digitale terrestre, non ha un impianto satellitare o, semplicemente, preferisce vedere Italia-Turchia in streaming ha più di una opzione per farlo.

Per vedere Italia-Turchia gratis in streaming è possibile usare un browser e visitare il sito www.raisport.rai.it, oppure usare l’app di Rai Play sulla propria Smart TV o sugli altri dispositivi supportati: smartphone e tablet con Android o iOS e Amazon FireTV.

Gli abbonati Sky possono in alternativa vedere Italia-Turchia su SkyGo e su NOW TV.