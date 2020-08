Al giorno d’oggi i veicoli di ultima generazione dispongono di moderni sistemi di infotainment, tuttavia lo smartphone rimane un dispositivo fondamentale, perciò un prodotto sempre molto apprezzato è il portacellulare per la macchina. Questo sostegno permette di lasciare in vista il telefono, per usarlo come un navigatore satellitare, riprodurre la musica preferita dalle proprie playlist, oppure effettuare chiamate con il vivavoce e i controlli vocali per non distogliere l’attenzione dalla strada. In commercio si possono trovare tantissimi modelli diversi, con supporti magnetici, a ventosa o a incastro, perciò vediamo subito quali sono i migliori porta cellulare per auto sul mercato.

Migliori portacellulare per auto magnetici

I supporti per lo smartphone con sistema a magnete sono pratici e comodi da usare, non compromettono il design dell’abitacolo e presentano una struttura minimalista molto compatta. Ecco i migliori portacellulari per auto magnetici.

Aukey Supporto Auto

Uno dei portacellulari per auto economici più apprezzati è il modello Aukey, un modello magnetico da incastrare direttamente alle bocchette dell’aria condizionata della macchina. Questo dispositivo è compatibile con device Android e iOS come l’iPhone 7, il Samsung Galaxy Note 8 e Sony Xperia, purché caratterizzati da un peso inferiore a 500 grammi. Il funzionamento è pratico e sicuro, grazie a 4 magneti che garantiscono un montaggio stabile e resistente, con dimensioni compatte che ottimizzano lo spazio e non creano nessun ingombro superfluo, senza interferenze per non compromettere lo smartphone. Acquistalo su Amazon.

Floveme supporto magnetico per auto

Uno dei migliori portacellulare per auto è il Floveme, un dispositivo con sistema di fissaggio magnetico compatibile con iPhone 11 e ogni tipo di device con larghezza compresa tra 1,9 e 3,7 pollici. Il sostegno si applica alla bocchetta del climatizzatore, è dotato di 4 potenti magneti che garantiscono un bloccaggio impeccabile e nessuna barriera laterale per una visibilità del telefono perfetta da ogni angolazione. Il supporto per auto Floveme, disponibile su Amazon, è facile da installare e da rimuovere, permette di ricaricare lo smartphone con un cavo USB e utilizzare il cellulare come un navigatore in modo sicuro.

Migliori portacellulare per auto a ventosa

Tra i sostegni più comuni per fissare lo smartphone in macchina ci sono quelli a ventosa, modelli che permettono di posizionare la struttura in qualsiasi punto del veicolo, ad esempio sul parabrezza oppure sul cruscotto. Vediamo quali sono i migliori portacellulare per auto a ventosa in commercio.

Cocoda supporto auto a ventosa

Il modello Cocoda è un supporto per auto a ventosa piuttosto economico, con un sistema di fissaggio potente e affidabile per sistemare la struttura sul cruscotto o sul vetro della macchina. Al centro c’è un meccanismo con cuscinetti a sfera che consente di ruotare la piattaforma di appoggio di 360 gradi, per scegliere la posizione dello smartphone in base alle proprie esigenze, con rivestimento imbottito per evitare graffi e danneggiamenti del telefono. Per togliere il cellulare c’è un apposito pulsante con sistema a scatto, che rilascia il dispositivo immediatamente senza che sia necessario fare forza o spingere, con braccio estendibile fino a 12 cm e compatibilità con device dotati di schermo da 4 a 6,5 pollici. Compralo adesso su Amazon.

Mpow 360 gradi

Un ottimo portacellulare a ventosa per auto è il Mpow 360 gradi, un dispositivo da fissare al parabrezza o al cruscotto della macchina dotato di un giunto mobile per la rotazione a 360°. Questo modello è compatibile con tantissimi tipi di smartphone, tra cui device Huawei, iPhone, Samsung e Xiaomi con uno schermo da 4 a 6,5 pollici (scopri il prezzo su Amazon). La struttura di alloggiamento del telefono presenta sostegni in basso e laterali per la massima sicurezza, con due bracci regolabili per trovare la configurazione ottima e usare tutte le funzionalità del cellulare durante la guida, ad esempio il navigatore o l’app per la riproduzione della propria playlist musicale.

Migliori portacellulare per auto meccanici

I dispositivi meccanici sono in assoluto quelli più semplici da usare, dotati di un sistema a clip o a incastro che permette di agganciare il supporto alle bocchette del climatizzatore oppure sul bordo del cruscotto. Ecco i migliori portacellulare per auto meccanici sul mercato.

Beenle supporto auto per cruscotto

Il supporto Beenle è una struttura per sostenere lo smartphone in auto, un sistema composto da un elemento a incastro con montaggio sul cruscotto e meccanismo di rotazione del telefono a 360 gradi (è disponibile su Amazon). Il supporto può essere fissato anche alle bocchette dell’aria condizionata, con un sistema semplice da inserire a forza, con superficie antigraffio per evitare rigature del rivestimento durante l’applicazione. Il sostegno Beenle è compatibile con tutti i cellulari dotati di display con dimensioni da 3,5 a 6,5 pollici, presenta una clip in silicone che non rovina il device e assicura un ancoraggio stabile e in grado di sopportare anche le vibrazioni più intense.

Ugreen supporto in alluminio

Uno dei migliori portacellulare per auto a incastro è il dispositivo di Ugreen (scopri il prezzo su Amazon), un sostegno con rivestimento in alluminio e sistema di aggancio automatico che si stringe da solo una volta inserito il telefono nella struttura. Questo prodotto è compatibile anche con l’iPhone 11, il Samsung S10 e il Huawei P30, funziona senza problemi con tutti gli smartphone con schermo tra 4,7 e 6,8 pollici, con applicazione a incastro direttamente alle bocchette dell’aria condizionata e design minimalista che non compromette la visuale del cellulare durante la guida.