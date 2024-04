Un'attrice di Mercoledì protagonista di una nuova serie thriller

Sarà Netflix a distribuire la nuova serie tv tratta da Come uccidono le brave ragazze (A Good Girl’s Guide to Murder è il titolo originale), il libro d’esordio di successo pubblicato nel 2019 dalla scrittrice inglese Holly Jackson. La serie tv in sei episodi sarà trasmessa da BBC nel Regno Unito nel corso del 2024, ma Netflix ha acquisito i diritti per distribuire il titolo in altri territori. Il debutto è atteso nei prossimi mesi: ecco le cose da sapere sull’adattamento di questo popolare romanzo.

Come uccidono le brave ragazze (A Good Girl’s Guide to Murder) avrà come protagonista Emma Myers, giovane attrice conosciuta soprattutto per avere interpretato Enid Sinclair nella serie Netflix Mercoledì. Enid è la compagna di stanza di Mercoledì Addams, una giovane licantropa (incapace però di trasformarsi completamente) solare ed estroversa.

A Good Girl's Guide to Murder starring Emma Myers and Zain Iqbal will premiere on Netflix in the US later this year!

When a schoolgirl is supposedly murdered by her boyfriend, a smart and single-minded classmate isn't so sure. If the real killer is still out there, how far will… pic.twitter.com/twG9cTguNT

— Netflix (@netflix) April 22, 2024