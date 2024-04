I nuovi iPad Pro avranno un nuovo chip e tanta AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Gabo_Arts / Shutterstock

Manca una settimana all’evento “Let Loose” annunciato solo pochi giorni fa da Apple e nel quale l’azienda di Cupertino dovrebbe mostrare al mondo gli iPad Pro con schermi OLED, gli iPad Air e i relativi accessori, con la versione aggiornata della Apple Pencil e della Magic Keyboard.

Ma se da una parte l’arrivo dei tanto attesi schermi OLED sembrava il vero fulcro dell’evento, secondo Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, il colosso della tecnologia potrebbe avere altri assi nella manica, incluso il nuovissimo processore M4 che potrebbe rivoluzionare il modo in cui usiamo gli iPad Pro.

iPad Pro con chip M4, cosa sappiamo

Le precedenti indiscrezioni sui tablet della celebre mela, facevano riferimento a una scheda tecnica ben diversa da quella ipotizzata da Bloomberg: il modello Pro, infatti, sarebbe dovuto arrivare sul mercato con un chip M3, mentre quello Air si sarebbe dovuto accontentare di un chip M2, non più così recente ma comunque capace ancora di garantire prestazioni più che buone.

Il cambio di programma sul chip, decisamente inaspettato, potrebbe portare a bordo degli iPad Pro il nuovissimo M4, un componente non ancora annunciato ufficialmente ma che, stando ad alcuni precedenti rumor, doveva essere un’esclusiva dei prossimi iMac, dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici e del Mac Mini, tutti previsti per la fine del 2024.

A fronte di questo, dunque, non si esclude che l’M3 venga destinato agli iPad Air, rendendo ancora più interessante anche il modello “low-cost“.

Comunque l’ipotesi della presenza di questo processore, da una parte, garantirebbe agli iPad Pro prestazioni ancora più elevate di quelle previste e, dall’altra, porterebbe questo dispositivo ad essere il primo prodotto Apple con funzionalità di intelligenza artificiale on device, complice anche una nuova e più potente NPU (Neural Processing Unit) al suo interno.

Questa decisione andrebbe, quindi, ad anticipare il piano di marcia del colosso di Cupertino che dovrebbe presentare ufficialmente le funzioni AI durante la conferenza WWDC 2024, dedicata proprio all’intelligenza artificiale e ai cambiamenti che porterà a iOS 18 e ai futuri iPhone 16.

iPad Pro, le incognite sul prezzo

I prossimi iPad Pro sono attesi dagli utenti e dagli addetti ai lavori perché, sempre secondo Mark Gurman, rappresentano uno dei cambiamenti più importanti per i tablet di casa Apple.

Dall’altra parte, però, quello che preoccupa il giornalista di Bloomberg è il prezzo di questi dispositivi che, con la combinazione di display OLED e chip M4, potrebbero raggiungere un costo davvero elevatissimo.

Del resto il prezzo dei pannelli OLED sarà di circa 380 o 390 dollari per quelli da 13 pollici. Mentre per il display da 11 pollici Apple dovrà spendere tra i 280 e i 290 dollari per ogni unità.

A questo, bisogna aggiungere anche il prezzo del processore e del resto dell’hardware in dotazione, con la possibilità di far lievitare enormemente il costo dei futuri iPad Pro, che potrebbe superare i 3.000 dollari.

Chiaramente, al momento si parla solo di speculazioni e per saperne di più non resta che aspettare il prossimo 7 maggio.