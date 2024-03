Fonte foto: Samsung

Acquistare una nuova smart TV per l’intrattenimento quotidiano, tra piattaforme di streaming e canali in chiaro, non è una cosa da prendere alla leggera e tra le decine di prodotti sul mercato fare la scelta giusta non è sicuramente semplice.

Del resto, quello degli apparecchi televisivi è un mercato denso di offerte ma per chi è poco ferrato in materia, potrebbe risultare complicato districarsi tra tutti questi prodotti, rischiando di comprare un televisore che non è in grado di soddisfare le sue esigenze.

Con Amazon, però, l’acquisto è un po’ più semplice e sfruttando le moltissime occasioni sull’e-commerce si possono portare a casa ottime smart TV a prezzi davvero incredibili, come la Samsung CU7190 da 50 pollici, che può essere acquistata con uno sconto irripetibile, sotto i 400 euro.

Smart TV Samsung – Schermo da 50 pollici con risoluzione 4K – Sistema operativo Tizen OS

Smart TV Samsung 50 pollici: scheda tecnica

La smart TV Samsung CU7190 ha un pannello LED che misura 50 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 50 Hz. Il televisore è pienamente compatibile coi formati HDR, HDR10+ e HLG.

Il processore è un Crystal Processor 4K e ha il compito di intervenire sui contenuti in riproduzione migliorando la resa visiva per immagini sempre nitide e dettagliate. Molto interessante anche la tecnologia PurColor che ottimizza i colori sullo schermo, rendendoli vividi e realistici.

Il sistema operativo è Tizen OS e permette all’utente di accedere allo store di Samsung per scaricare decine di applicazioni diverse per espandere ulteriormente le potenzialità di questa smart TV. Tra queste non mancano, naturalmente, quelle per le prime varie piattaforme di streaming tra cui:Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Il dispositivo permette anche di accedere alla piattaforma FAST di Samsung, Samsung TV Plus, che offre oltre 130 canali gratis in streaming, ma con annunci pubblicitari.

Per chi preferisce i canali in chiaro, non mancano nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni abbiamo tre porte HDMI, una porta USB, l’Ethernet e l’uscita ottica. Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 20 W in totale con le funzioni Object Tracking Sound Lite, con il suono che segue il movimento degli oggetti sullo schermo, Q-Symphony, che consente di sincronizzare l’audio proveniente da una soundbar compatibile con quello del televisore per una migliore resa sonora, e Adaptive Sound, che ottimizza il suono in base alla scena riprodotta sullo schermo.

Presente, infine, il Gaming Hub che permette ai giocatori di accedere alle varie piattaforme di cloud gaming e, quando il televisore viene collegato a una console, di attivare la funzione Motion Xcelerator, per ridurre il tremolio dei contenuti riprodotti e ridurre l’immagine residua sullo schermo, e la funzione Auto Low Latency (ALLM), che abilita la modalità in bassa latenza per un ritardo minimo.

Smart TV Samsung 50 pollici: l’offerta su Amazon

La smart TV Samsung CU7190 è uno dei televisori low-cost del colosso sudcoreano della tecnologia, sviluppato principalmente per gli utenti che vogliono rinnovare il comparto TV di casa, acquistando un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, l’ideale per l’intrattenimento quotidiano sulle piattaforme di streaming e, naturalmente, per i canali in chiaro.

Di listino questo televisore costa 479, 99 euro ma grazie alle offerte Amazon è possibile portarselo a casa a 399,99 euro (-17%, – 80 euro) uno sconto da non sottovalutare e che in molti troveranno interessante.

