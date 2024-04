Honor 200 Lite 5G arriva in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Honor

Honor ha annunciato ufficialmente l’arrivo anche per l’Italia, del nuovissimo Honor 200 Lite 5G, uno smartphone che va a occupare la fascia intermedia del mercato, portando nelle mani dei consumatori un device con una scheda tecnica di buon livello e un prezzo decisamente contenuto.

Spiccano nella dotazione hardware di questo device, certamente un buon chip MediaTek e un display AMOLED che ancora non è così diffuso in questa fascia di prezzo. Oltre a questo non è da sottovalutare nemmeno il comparto fotografico che, con le giuste accortezze, potrebbe regalare scatti più che discreti.

Honor 200 Lite 5G: scheda tecnica

Il nuovo Honor 200 Lite 5G ha un display AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione (2.412×1.080 pixel) e un refresh rate non meglio specificato, ma che dovrebbe essere di 90 Hz, al pari del modello precedente. Presente la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, con questo device che è in grado di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Presente su questo telefono la Magic Capsule, la tecnologia proprietaria di Honor che (simulando quanto visto con la Dynamic Island di Apple) mostra alcune utili informazioni sullo stato dello smartphone, come la batteria residua ad esempio.

Il processore scelto dall’azienda produttrice è un MediaTek Dimensity 6080 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Non dovrebbe mancare nemmeno la funzione Virtual RAM che consente all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 108 MP (f/1.75) con autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 50 MP (f/2.1).

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità 4500 mAh con ricarica via cavo SuperCharge a 35 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8.0.

Honor 200 Lite 5G: prezzo e disponibilità

Honor 200 Lite 5G ha già fatto la sua comparsa sul sito ufficiale di Honor, ma non è ancora preordinabile e gli utenti possono leggere solo la dicitura “presto disponibile“, anche se è possibile iscriversi alla newsletter e ottenere un coupon sconto del valore di 30 euro.

Andando, però, sul sito francese di Honor, il device può essere già preordinato nelle colorazioni Starry Blue, Cyan Lake e Midnight Black al prezzo consigliato di 329 euro con lo stesso sconto di 30 euro di cui sopra. Oltretutto, sempre per i consumatori francesi, chi effettuerà il preordine riceverà in omaggio anche una Honor Band 9 e un paio di Honor Choice Earbuds X5, ma non sappiamo se la stessa promozione sarà attivata anche in Italia.