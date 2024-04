Anche iPadOS è un gatekeeper secondo l'UE: ecco cosa cambia per Apple e per i suoi iPad secondo il regolamento del DMA

L’UE ha deciso: dopo alcuni mesi di indagini, le autorità europee hanno stabilito che il regolamento DMA (Digital Market Act) si applicherà anche ad iPadOS e non solo ad iOS. Il sistema operativo dei tablet di Apple, infatti, è stato considerato come un gatekeeper, sulla base delle caratteristiche definite dall’UE. Di conseguenza, gli iPad dovranno sottostare alle stesse regole degli iPhone e del loro sistema operativo.

La decisione è arrivata a seguito di una lunga indagine che ha confermato il ruolo di primo piano sul mercato per il sistema operativo dei tablet di Apple. Oggi, infatti, iPadOS può sfruttare appieno i vantaggi dell’ecosistema della casa di Cupertino. Non cambia nulla per iMessage, invece, che, essendo poco utilizzato in Europa, resta fuori dal perimetro del DMA.

Cosa ha deciso l’UE

Lo scorso 5 settembre, la Commissione UE aveva incluso Apple tra i gatekeeper, per via della grande diffusione di iOS, del browser Safari e dell’AppStore. Contemporaneamente, l’Autorità aveva avviato un’indagine per valutare la posizione di iPadOS. Il risultato dell’indagine è arrivato in queste ore.

Secondo l’UE, iPadOS ha le caratteristiche per essere considerato come gatekeeper sia per numero di utenti che per via la capacità di Apple di disincentivare il passaggio a soluzioni concorrenti grazie al suo ecosistema di prodotti e servizi. Da notare, inoltre, che l’UE ha rilevato come gli utenti business siano sempre più legati ad iPadOS. Questo fattore contribuisce a rafforzare il ruolo di gatekeeper per il sistema operativo.

Margrethe Vestager, Commissionario europeo per la concorrenza, ha sottolineato: “La nostra indagine di mercato ha dimostrato che, nonostante non raggiunga le soglie, iPadOS costituisce un importante gateway su cui molte aziende fanno affidamento per raggiungere i propri clienti. La decisione di oggi garantirà che l’equità e la contendibilità siano preservate anche su questa piattaforma”

Apple dovrà adeguare iPadOS al regolamento DMA entro 6 mesi. Il mancato adempimento alla normativa europea (o anche solo un parziale adempimento) farà scattare delle sanzioni. La casa di Cupertino, quindi, dovrebbe rispettare le indicazioni del regolamento. L’implementazione del regolamento non dovrebbe essere complicata: Apple dovrà riproporre quanto fatto su iOS anche su iPadOS.

Cosa deve fare Apple

La decisione dell’UE spingerà Apple a introdurre anche su iPadOS le novità già introdotte su iOS. Di fatto, le indagini della Commissione UE hanno equiparato (anche se per motivazioni differenti) i due sistemi operativi della casa di Cupertino che, come sottolineato in precedenza, ha solo 6 mesi di tempo per implementare quanto imposto dal DMA.

iPadOS dovrà “aprirsi“ con la possibilità per gli utenti di installare app store alternativi. Quest’opzione è, al momento, ancora poco utilizzata su iOS, anche per via della Core Technology Fee richiesta da Apple. Gli sviluppatori potranno mettere a disposizione degli utenti anche browser realizzati con un motore di rendering diverso da WebKit, il motore che Apple usa per Safari e che deve essere utilizzato anche da altri browser su iPadOS.