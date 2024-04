Smart TV Samsung 50 pollici, a questo prezzo è un vero affare

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La Smart TV Samsung UE50CU8070UXZT è un ottimo dispositivo in grado di coniugare sapientemente tecnologia e design. Con l’offerta su Amazon è un vero affare

Samsung è certamente uno dei produttori più celebri nel mercato delle smart TV e non stupisce, dunque, che i suoi prodotti siano già la scelta di milioni di utenti in tutto il mondo.

Il perché è semplice: perché il nome dell’azienda sudcoreana è sinonimo di qualità e affidabilità, realizzando da sempre dispositivi elettronici curati in ogni dettaglio e sviluppati per soddisfare anche lo spettatore più esigente.

È il caso, ad esempio, della smart TV Samsung UE50CU8070UXZT, un ottimo apparecchio che grazie agli sconti su Amazon può essere acquistata a un prezzo irripetibile, poco sopra i 420 euro.

Smart TV Samsung – Schermo 4K da 50 pollici – Sistema operativo Tizen OS

Smart TV Samsung 50 pollici: scheda tecnica

La smart TV Samsung UE50CU8070UXZT ha uno schermo LED da 50 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 50 Hz. Il televisore è anche compatibile con l’HDR, l’HDR10+ e l’HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore in dotazione è un Crystal Processor 4K che, unito alla tecnologia Dynamic Crystal Color, migliora le immagini sullo schermo, garantendo una resa cromatica ottimale e un elevato livello di dettaglio.

Il sistema operativo è Tizen OS e mette a disposizione degli utenti il vasto catalogo di applicazioni del negozio online di Samsung, tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Con questo televisore è anche possibile accedere alla piattaforma FAST di Samsung, Samsung TV Plus, con oltre 130 canali gratuiti in streaming, ma con annunci pubblicitari.

Per una modalità di visione più "classica", c’è il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Le opzioni di connettività comprendono tre porte HDMI, due porte USB-A, l’Ethernet e l’uscita ottica. Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2. La TV è anche compatibile con Bixby (sviluppato direttamente da Samsung) e con Alexa, da utilizzare per gestire l’apparecchio tramite comandi vocali e tutti i device per la smart home connessi al medesimo assistente smart.

Sul fronte dell’audio ci sono due speaker da 20 W con Object Tracking Sound Lite, una funzione che consente al suono di seguire il movimento degli oggetti sullo schermo. Q-Symphony, utile per sincronizzare l’audio proveniente da una soundbar con quello del televisore. Adaptive Sound, che ottimizza in automatico i suoni in riproduzione a seconda della scena sullo schermo.

Infine c’è il Gaming Hub che garantisce l’accesso piattaforme di cloud gaming e, quando si utilizza una console, permette di attivare la funzione Motion Xcelerator, che riduce il tremolio dell’immagine e l’immagine residua sullo schermo e la funzione Auto Low Latency (ALLM), che attiva la modalità in bassa latenza garantendo un ritardo minimo per ogni azione di gioco.

Smart TV Samsung 50 pollici: l’offerta su Amazon

La smart TV Samsung UE50CU8070UXZT è uno dei televisori del colosso sudcoreano più apprezzati dagli utenti, specialmente quelli che sono in cerca di un prodotto dal design elegante, che si adatta facilmente a ogni ambiente domestico, e dalle moltissime funzionalità smart, utili per l’intrattenimento quotidiano e non solo.

Il prezzo di listino di questo televisore è di 619, 99 euro ma grazie ad Amazon si scende fino a 421 euro (-32%, – 198 euro) un ottimo sconto che rende un po’ più semplice rinnovare il comparto TV di casa.

