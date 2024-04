Fonte foto: Samsung

Tra le prossime novità in arrivo per la gamma di smartphone Samsung potrebbe esserci anche il Samsung Galaxy S24 FE. Il modello andrà ad arricchire la lineup di dispositivi Fan Edition che, nel corso dei prossimi mesi, dovrebbe vedere anche il debutto dell’inedito Galaxy Watch FE.

In attesa di maggiori dettagli ufficiali, l’esistenza del Samsung Galaxy S24 FE è stata confermata in queste ore, dopo diverse indiscrezioni nelle ultime settimane. Il debutto dell’erede del Galaxy S23 FE (in foto) è ancora lontano ma il progetto è da ritenere oramai confermato.

Samsung Galaxy S24 FE avvistato online

Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE esiste e non è solo un rumor: il modello è stato citato sul sito di supporto dell’operatore britannico EE. Il numero di modello indicato dal sito in questione è SM-S721U. La lettera U, per gli smartphone Galaxy, fa riferimento, in genere, alle varianti destinate al mercato americano. Non è chiaro, quindi, il motivo per cui questa variante sia stata inserita nel database dell’operatore EE. Si tratta, in ogni caso, di una conferma in merito al futuro arrivo del progetto.

Samsung Galaxy S24 FE: come sarà

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito alla scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S24 FE. Seguendo quanto fatto con gli altri modelli FE della serie Galaxy FE, è possibile ipotizzare la presenza, tra le specifiche del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy utilizzato (con grande successo) dai Galaxy S23.

Alcuni rumor anticipano la disponibilità di un display AMOLED da 6,1 pollici (stessa diagonale di Galaxy S23) e di un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 14 e con la One UI e potrebbe ricevere lo stesso supporto software garantito ai top di gamma da Samsung, con 7 anni di aggiornamenti.

Samsung Galaxy S24 FE: quando arriva

Il lancio del nuovo Samsung Galaxy S24 FE è programmato per la seconda metà del 2024. Al momento, ci sono due ipotesi in merito all’effettiva disponibilità dello smartphone che, quasi sicuramente, sarà commercializzato anche in Europa. Alcuni rumor delle scorse settimane avevano ipotizzato un lancio nel corso dell’estate.

Secondo quanto rivelato da GalaxyClub NL, invece, il debutto dovrebbe avvenire sul finire del 2024. Come fatto lo scorso anno, Samsung potrebbe tenere un evento di presentazione dedicato ai modelli FE. Nel corso di quest’evento, oltre al nuovo Samsung Galaxy S24 FE, potrebbero debuttare anche nuovi Galayx Tab e Buds oltre all’inedito Watch FE.

In passato si è parlato anche di possibili varianti FE per la serie Galaxy A e, soprattutto, per la serie Galaxy Z composta da smartphone pieghevoli. Al momento, però, non ci sono conferme in merito all’esistenza di questi smartphone.