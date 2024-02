3 Smart TV scontate per vedere Sanremo in 4K

Fonte foto: monticello / Shutterstock / RAI

Già da diverse settimane la Rai sta testando programmi prodotti interamente in 4K, il banco di prova è stata la prima della Scala con il Don Carlo visibile in alta risoluzione (sui televisori compatibili), un evento storico, che per la prima volta ha portato sulla rete ammiraglia di casa Rai una trasmissione con una qualità video davvero mai vista per l’emittente.

Ma il vero evento che segnerà il definitivo lancio del 4K sulla Rai sarà il Festival di Sanremo che potrà essere visto al canale 210 di Tivusat. Per la prima volta in assoluto, quindi, il festival della canzone italiana andrà in scena con una veste completamente nuova con una risoluzione di 3.840×2.160 pixel e l’audio in Dolby Digital 5.1.

Perciò quale occasione migliore per acquistare una nuova smart TV (e magari una buona soundbar) per godere al meglio della celebre kermesse canora?

Samsung UE43CU8070UXZT: scheda tecnica e prezzo

La smart TV Samsung UE43CU8070UXZT ha un pannello LED da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 50 Hz. il televisore è compatibile con i formati a gamma dinamica estesa HDR, HDR10+ e HLG.

Il processore a bordo è un Crystal 4K che, combinato alla tecnologia Dynamic Crystal Color garantisce una resa cromatica estremamente realistica, con colori brillanti e una grande nitidezza nell’immagine.

Il sistema operativo è il Tizen OS che permette agli utenti di accedere a un nutrito store digitale dove scaricare moltissime applicazioni, tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay e Mediaset Extra.

Possibile anche accedere a Samsung TV Plus, la piattaforma FAST del colosso sudcoreano che permette di vedere decine di canali TV in streaming completamente gratuiti ma con annunci pubblicitari.

Le connessioni disponibili sono: due porte USB, tre ingressi HDMI (con eARC), l’uscita audio digitale, l’ingresso ethernet, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2. Naturalmente all’interno di questa smart TV è presente anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Il prezzo di listino di questo televisore è di 599 euro ma con l’offerta Amazon si scende a 401 euro (-33%, -198 euro).

Samsung UE43CU8070UXZT – Diagonale 43 pollici – Tizen OS

Hisense 43A67H: scheda tecnica e prezzo

La smart TV Hisense 43A67H ha un display LED da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Anche questo apparecchio è compatibile coi formati HDR, HDR10+ e HLG, ma in più è compatibile anche con il Dolby Vision.

Il sistema operativo è il VIDAA 5.0, e per le applicazioni disponibili vale lo stesso discorso appena fatto per il dispositivo a marchio Samsung. Gli utenti potranno scaricare Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay Mediaset Extra e molto altro ancora.

Naturalmente anche Hisense ha la sua piattaforma FAST, si tratta di VIDAA Free che mette a disposizione una buona selezione di canali in streaming gratuiti ma con gli annunci pubblicitari.

Tra le opzioni di connettività ci sono due porte USB 2.0, tre ingressi HDMI (uno con eARC), l’uscita audio digitale, l’ethernet, gli ingressi RGB, il WiFi 5 e il Bluetooth. Presenti anche stavolta il decoder per il Digitale Terrestre DVB-T2 e quello DVB-S2 per Tivùsat.

Per acquistare questa smart TV servono 349,90 euro ma per le prossime ore è in sconto su Amazon a 279 euro (-20%, -70,90 euro).

Hisense 43A67H – Diagonale 43 pollici – VIDAA 5.0

TCL 43P639: scheda tecnica e prezzo

La smart TV TCL 43P639 ha sempre uno schermo LED da 43 pollici con risoluzione 4K e refresh rate a 60 Hz. Anche su questo modello abbiamo la piena compatibilità coi formati HDR e HDR10+.

Il sistema operativo è Google TV e garantisce agli utenti l’accesso allo store di Big G con decine di applicazioni adatte a ogni situazione, dalle piattaforme di streaming più utilizzate (Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN ecc.) fino ad arrivare ai moltissimi giochi disponibili gratuitamente.

Presente anche in questo caso una piattaforma FAST proprietaria, TCLTV+ ma, per il momento, può essere utilizzata esclusivamente negli USA ma con buone possibilità arriverà quanto prima anche in Italia.

Tra le connessioni ci sono una porta USB 3.0, l’ingresso ethernet, due porte HDMI, l’uscita audio digitale, il WiFi e l’ingresso per le cuffie. Non mancano, ovviamente, il decoder per il Digitale Terrestre DVB–T2 e quello DVB-S2 per Tivùsat.

Il prezzo di listino di questa smart TV è di 349,90 euro, ma grazie a Amazon per le prossime ore si scende a 279 euro (-20%, -70,9 euro).

