A distanza di una settimana dalla presentazione ufficiale, in programma il 10 luglio in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, i nuovi Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra tornano in prima pagina. Il sito francese dealabs.com ha pubblicato nuove informazioni sui prossimi smartwatch di Samsung, confermando le specifiche e anticipando i prezzi per l’Europa dei nuovi modelli. La nuova gamma di smartwatch andrà a sostituire i Galaxy Watch6 e Watch6 Classic (in foto) svelati lo scorso anno, e andrà ad affiancarsi al nuovo Galaxy Watch FE, lanciato a giugno.

Samsung Galaxy Watch7: come sarà

Il nuovo Galaxy Watch7 arriverà sul mercato in due varianti, una da 40 mm, con un peso complessivo di 28,9 grammi, e una da 44 mm, con un peso di 33,8 grammi. La cassa sarà realizzata in allumino.

Entrambe le versioni avranno un display AMOLED circolare (rispettivamente da 1,2, con risoluzione di 432 x 432 pixel, e 1,5 pollici, con risoluzione di 480 x 480 pixel) oltre al nuovo SoC Exynos W1000, il primo della linea di chip per smartwatch di Samsung ad essere realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Il chip sarà affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage oltre che da una batteria da 300 mAh (per la versione da 40 mm) e da 425 mAh (per la versione da 44 mm). Il dispositivo avrà il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi, il chip NFC, il GPS (L1+L5) e, per le varianti dedicate, anche la connettività 4G LTE.

Confermata la resistenza fino a 10 ATM oltre alle certificazioni IP6Xe MIL-STD-810H. Sotto la scocca ci sarà spazio per tutti i sensori necessari per il monitoraggio della salute e dell’allenamento, con il sensore Samsung Bioactive, il sensore di temperatura e quello per la frequenza cardiaca. Lo smartwatch avrà microfono e speaker.

Il sistema operativo sarà Wear OS con One UI Watch 6.0 e sarà possibile abbinare al dispositivo smartphone Android 11 o versioni successive, con almeno 1,5 GB di memoria RAM. Lo smartwatch è atteso nelle colorazioni Verde, Crema (solo 40 mm) e Argento (solo 44 mm).

Per quanto riguarda i prezzi (relativi al mercato francese), le indiscrezioni anticipano:

319 euro per la versione Bluetooth da 40 mm

per la versione Bluetooth da 40 mm 349 euro per la versione Bluetooth da 44 mm

per la versione Bluetooth da 44 mm 369 euro per la versione Bluetooth + 4G da 40 mm

per la versione Bluetooth + 4G da 40 mm 399 euro per la versione Bluetooth + 4G da 44 mm

Samsung Galaxy Watch Ultra: come sarà

L’inedito Samsung Galaxy Watch Ultra sarà il nuovo top di gamma della famiglia di smartwatch di Samsung e avrà una cassa in titanio, da 47 mm, e vetro zaffiro, con un peso complessivo di 60,5 grammi.

Il display Super AMOLED circolare sarà da 1,5 pollici, con risoluzione di 480 x 480 pixel. Anche in questo caso, sotto la scocca ci sarà il chip Exynos W1000 affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage. La batteria sarà da 590 mAh.

Lo smartwatch riprenderà gli stessi elementi che caratterizzeranno la scheda tecnica del Galaxy Watch7. Ci saranno tre colorazioni: Titanium Grey con cinturino arancione, Titanium Silver con cinturino nero, Titanium White con cinturino bianco.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra sarà disponibile in un’unica versione, con connettività Bluetooth + 4G. Il prezzo di lancio sarà di 699 euro.