Samsung ha annunciato il nuovo evento Galaxy Unpacked 2024: ecco la data e come seguire la presentazione dei nuovi prodotti in streaming

Dopo settimane di indiscrezioni arriva oggi la conferma ufficiale: l’evento estivo Galaxy Unpacked, che vedrà il debutto di diversi nuovi dispositivi dell’ecosistema Galaxy di Samsung, ha una data ufficiale. L’azienda, infatti, ha confermato l’evento e ha anche fornito alcune anticipazioni in merito alle novità in arrivo.

Galaxy Unpacked: data e come seguirlo

Il nuovo evento Galaxy Unpacked si svolgerà a Parigi il prossimo 10 luglio. La scelta non è casuale, visto che Samsung è tra gli sponsor delle Olimpiadi 2024 che partiranno nella capitale francese il prossimo 26 di luglio. Al netto del marketing, però, l’evento estivo di Samsung, come ogni anno, porterà al debutto tante novità che andranno ad arricchire la gamma di prodotti e servizi della casa coreana. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming tramite il canale YouTube di Samsung, a partire dalle 15:00.

Galaxy Unpacked: le novità in arrivo

L’annuncio del nuovo evento da parte di Samsung si accompagna alla conferma ufficiale in merito all’arrivo dei nuovi Galaxy Z. La nuova generazione di smartphone pieghevoli della casa coreana comprenderà il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6. I due smartphone, già da tempo al centro di indiscrezioni sulle specifiche, avranno il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e dovrebbero riprendere il design dei modelli precedenti, con piccole novità e ottimizzazioni.

Tra le novità di Galaxy Unpacked ci sarà anche “una nuova fase dell’intelligenza artificiale mobile“, introdotta con le funzioni Galaxy AI ad inizio anno. Al momento, sulla questione, le informazioni sono limitate ma è chiaro che Samsung ha in programma importanti novità per quanto riguarda le funzionalità AI dei suoi smartphone, compresi i nuovi Galaxy Z.

Come da tradizione, inoltre, Samsung dovrebbe sfruttare la vetrina dell’evento Unpacked estivo per il lancio dei nuovi Galaxy Watch 7. La nuova generazione degli smartwatch di Samsung, che di recente ha svelato anche il Galaxy Watch FE, comprenderà anche un’inedita versione top di gamma, il nuovo Galaxy Watch Ultra, seguendo, quindi, una struttura simile a quella della gamma Apple Watch.

Secondo le indiscrezioni di questi giorni, l’evento Unpacked potrebbe essere caratterizzato anche dal debutto di altri prodotti Samsung. In particolare, potrebbero arrivare sul mercato i nuovi Galaxy Tab S10, con funzionalità Galaxy AI, e non si esclude il lancio di almeno un nuovo modello della linea Galaxy Buds.

Potrebbero esserci aggiornamenti anche per il Galaxy Ring che, dopo il debutto avvenuto a febbraio, in occasione del Mobile World Congress, si avvicina all’arrivo sul mercato. Per tutte le conferme in merito alle novità di Samsung sarà sufficiente attendere il prossimo 10 luglio.