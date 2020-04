Facebook Avatars arriva in Italia: cos'è e come funziona

In quanto vorrebbero utilizzare il proprio viso in un adesivo o sticker da inviare ai propri amici su Facebook? Tra poco questa funzionalità sarà disponibile anche in Italia. Infatti, Facebook Avatars, il tool già presente in altre parti del Mondo, verrà rilasciato anche per gli utenti italiani. Si tratta di una bella novità, soprattutto per tutti coloro che utilizzano le emoji e gli sticker per “parlare” con i propri amici e parenti: le immagini, oramai, hanno sostituito in molti casi le parole scritte: basta una semplice emoticon per dimostrare il proprio stato d’animo.

La rivoluzione degli adesivi personalizzati è iniziata con le Memoji di Apple, ben presto copiate da tutti: applicazioni di messaggistica e produttori di smartphone. Anche per quanto riguarda Facebook non si tratta in realtà di una vera novità: una funzionalità simile è già presente su WhatsApp. Facebook Avatars, infatti, avrà un funzionamento simile agli sticker personalizzati di WhatsApp: si parte da un preset e lo si personalizza in base alle proprie caratteristiche. Quando sarà disponibile Facebook Avatars? Conclusa la lunga fase di test avviata tempo fa in Australia e in Nuova Zelanda, questa nuova e simpatica funzionalità sta sbarcando anche in Europa, Italia compresa. Lo strumento è attualmente in fase di rollout e, a breve, sarà finalmente disponibile sui nostri device elettronici.

Facebook Avatars: come funziona

Non vi dovete preoccupare, il funzionamento di Facebook Avatars è semplicissimo. Facebook ha realizzato un apposito editor che permette di realizzare un piccolo Avatar a nostra immagine e somiglianza, utilizzando una serie di preset e diverse opzioni con moltissime possibilità di personalizzazione, a partire dalla forma del viso, fino al colore degli occhi, dei capelli e così via. L’editor sarà disponibile all’interno di Messenger, all’interno della sezione dedicata agli adesivi.

Quando sarà disponibile Facebook Avatars

Facebook Avatars è in fase di rilascio in questi giorni e quindi potrebbe essere disponibile da un momento all’altro. Per verificare la disponibilità dello strumento basta provare ad aprire Messenger o ad aggiungere un commento a un post su Facebook e controllare la barra degli adesivi, cliccando sulla faccina sorridente. Se tra gli strumenti è presente anche la possibilità di creare un proprio avatar personale, allora vorrà dire che l’avete già ricevuta.