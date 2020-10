Facebook Dark Mode arriva su Android: ecco com'è

Dopo Instagram, WhatsApp e Messenger l’unica app per Android del gruppo Facebook che ancora manca all’appello tra quelle che hanno ricevuto la modalità scura, cioè l’amatissimo dark mode, è proprio quella di Facebook. Il social blu da qualche tempo è diventato molto più azzurro e bianco nella sua versione Web, mentre nell’app per iOS, persino quella di Facebook Lite, è possibile impostare i colori scuri.

Per qualche oscuro (è proprio il caso di dirlo) motivo, però, l’app di Facebook per Android ancora non ha il dark mode. Ma presto lo avrà e non è la solita indiscrezione che gira sul Web ma molto di più: una conferma praticamente ufficiale da parte di Facebook, seppur attraverso un canale non ufficiale: la blogger Jane Manchun Wong, specializzata nello scovare funzionalità nascoste all’interno delle app spulciando nel codice. Su Twitter, dove è molto attiva, la Wong ha pubblicato un video in cui si vede l’app di Facebook per Android in dark mode e ha specificato che tale video è stato realizzato in collaborazione con Facebook. Tanto è vero che, a fine video, si vedono in bella mostra il logo di Facebook al centro (in colore nero su sfondo bianco) e quelli delle altre app del gruppo che hanno già ricevuto la modalità scura.

Facebook Dark Mode: è ufficiale

Il tweet della Wong lascia poco spazio ai dubbi e alle interpretazioni: “Facebook sta testando pubblicamente il Dark Mode. Me lo avete chiesto, ho chattato con @alexvoica di Facebook su questo tema ed ecco un video fatto in collaborazione con Facebook“.

L’account @alexvoica al quale fa riferimento Jane Manchun Wong è quello di Alexandru Voica, Technology Communications Manager per l’Europa, Medio Oriente e l’Africa del gruppo Facebook. Non ci sono quindi dubbi: il dark mode è in fase di rilascio sulle app di Facebook per Android, dopo tanta attesa sta arrivando nonostante non ci sia ancora il post ufficiale sul blog di Facebook.

Facebook Dark Mode: com’è

La nuova modalità scura di Facebook su Android è una dark mode a tutti gli effetti: tutta l’interfaccia viene disegnata in grigio scuro, non ci sono sbavature e anche il pannello delle notifiche viene scurito correttamente.

Allo stesso modo è scura la sezione Facebook Watch, i commenti e tutto il resto dell’interfaccia. Il testo viene disegnato in bianco (o meglio: grigio chiarissimo) e i pulsanti come quello per aggiungere un amico restano con lo sfondo blu e il testo bianco. Le icone nella barra in alto sono bianche con lo sfondo scuro e diventano azzurre quando ci facciamo tap sopra.

Facebook Dark Mode: come attivarlo

Da quando la Wong ha twittato sull’arrivo del dark mode nell’app di Facebook per Android tutti sono in cerca della funzionalità. Ma pochi l’hanno ancora vista realmente. Questo perché, a quanto sembra di capire, l’implementazione non è legata ad una specifica versione dell’app.

Molto più probabilmente Facebook l’attiverà da remoto, “lato server” come si dice in questi casi, per gruppi di app progressivamente sempre più estesi. E’ solo questione di tempo, quindi, prima che tutti gli utenti dell’app Android di Facebook possano impostare il dark mode.