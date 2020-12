Facebook, modalità scura per tutti: come attivarla [VIDEO]

La nuova e attesa modalità scura per Facebook è finalmente disponibile sia per i dispositivi Android che iOS. Il social network di Mark Zuckerberg ha introdotto per tutti il tema scuro, che potrà essere attivato dalle impostazioni dell’app di Facebook in pochi e semplici passaggi.

Da tempo ormai si parlava dell’arrivo della modalità scura anche per il primo social di Zuckerberg, dato che tale tema è già disponibile da mesi per le altre app del gruppo Facebook, cioè Instagram, WhatsApp e Messenger. Negli scorsi mesi il tema scuro è stato introdotto ma solo per la versione desktop di Facebook e per l’app Facebook Lite. Ora invece tutti gli utenti potranno sfruttare i vantaggi dell’utilizzo della modalità scura: sia per chi preferisce affaticare meno gli occhi con tali colori, che per chi sfrutterà il tema scuro per risparmiare qualche punto percentuale di batteria.

Come attivare la modalità scura su Facebook

Dopo aver aggiornato l’app di Facebook all’ultima versione disponibile, sia gli utenti Android che quelli che possiedono un iPhone potranno finalmente impostare la modalità scura come predefinita sul proprio dispositivo.

Per farlo bisogna aprire l’app di Facebook e aprire il Menu facendo tap sul simbolo delle tre linee orizzontali in alto a destra nella schermata.

Scorrendo la schermata Menu, si arriverà alla voce Impostazioni e privacy, e selezionandola si aprirà un altro menu a tendina con diverse voci e bisogna selezionare Modalità sfondo nero.

Si aprirà quindi una schermata che consente di scegliere tra tre opzioni:

Attiva , per attivare la modalità scura

, per attivare la modalità scura Non Attiva , per lasciare la modalità chiara

, per lasciare la modalità chiara Usa le impostazioni di sistema, che modificherà l’aspetto dell’app in base alle impostazioni di sistema del dispositivo

Per attivare la modalità scura, bisogna selezionare la voce Attiva. Se si vuole disattivarla, basterà seguire lo stesso percorso e cliccare su Non Attiva.

Selezionando invece “Usa le impostazioni di sistema”, il tema sarà aggiornato a chiaro o scuro a seconda di quello che viene impostato come predefinito sul proprio dispositivo, sia esso Android o iOS.

Modalità scura su Facebook: cosa cambia

Attivando la modalità scura su Facebook tutta l’interfaccia dell’app sarà caratterizzata da uno sfondo scuro, ma non nero: ci saranno quindi diverse tonalità scure di grigio.

I cambiamenti della modalità interessano tutte le sezioni dell’app: il feed Notizie, il Marketplace, il menu delle impostazioni e quello delle Notifiche.