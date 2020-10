Facebook Messenger è cambiato: nuovi colori, temi, sticker e logo

Facebook continua ad evolvere la sua app di messaggistica Messenger, in vista della completa integrazione con Instagram Direct. La novità subito evidente è il nuovo logo: non più azzurro, ma sfumato proprio verso i colori del social dedicato alle immagini.

Ma il logo non è l’unica novità: arrivano anche nuovi colori e temi per le chat, nuove reaction e nuovi sticker per i selfie, anche animati. Messenger, quindi, punta molto sulle funzioni più amate da giovani e giovanissimi, che sono poi il pubblico tipo di Instagram. Per tutti, non solo per i più giovani, erano invece le novità annunciate nelle scorse settimane: Messenger Rooms, per fare videochat fino a 50 persone, e Watch Together, per vedere un contenuto video insieme ad altri contatti.

Facebook Messenger: le novità

Per modificare il tema di Messenger basta entrare in una chat e fare tap sull’icona della “i” in alto a destra. La prima opzione sarà proprio “Tema” e potremo scegliere tra Halloween, Cuori, Sfumato e Pride, oppure impostare un gradiente di colori. E’ molto probabile che il numero dei temi venga aumentato di parecchio nelle prossime settimane.

Molto ricca già adesso, invece, la selezione di sticker per i selfie (anche video) che è disponibile semplicemente attivando la fotocamera. Devono invece ancora arrivare sulle app italiane, infine, le nuove reaction.

Facebook Messenger: il nuovo logo

Messegner sembra sempre più Instagram Direct, quindi, e questo cambiamento si rispecchia anche nel logo. Dopo diversi anni di azzurro leggermente sfumato tra chiaro e scuro, infatti, si passa ora ad un set di colori che va dall'”azzurro Messenger” al “viola Instagram“.

E’ il segno, anzi il segnale, che manca ormai poco all’integrazione totale tra le due app già annunciata. Quando tale integrazione sarà completa gli utenti di Messenger potranno inviare messaggi a quelli di Instagram, e viceversa, senza che entrambi debbano installare tutte e due le app.

Infine, Facebook ha ribadito che sta per arrivare su Messenger anche il “vanish mode“: i messaggi delle chat che si autodistruggono dopo essere stati letti, o dopo un periodo di tempo prestabilito.