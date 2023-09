Facebook lancia i profili multipli: come funzionano

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Più profili con un solo account: è l’ultima novità lanciata da Meta per rivitalizzare Facebook, social network ormai storico (l’anno prossimo farà 20 anni) e con un pubblico sempre meno giovane. La novità dei profili multipli è già attiva su quasi tutti i profili italiani e potrà essere utilizzata soprattutto da chi si sta allontanando da Facebook per il troppo caos generato dalla lunga serie di “amici” accumulati negli anni.

Se ben usati, poi, i profili multipli di Facebook potranno aiutare l’utente ad aumentare il livello di privacy superando la scomoda procedura delle liste di amici, che richiede molto lavoro per essere mantenuta efficiente e che, per questo, non ha avuto un grande successo tra gli utenti del social.

A cosa servono i profili multipli Facebook

L’idea che sta dietro i profili multipli di Facebook è quella di permettere agli utenti, in modo semplice, di creare un profilo aggiuntivo legato a quello principale, e di usarlo per gli scopi che preferiscono.

Ad esempio è possibile creare un profilo di lavoro, affinché ciò che pubblichiamo possa essere visto esclusivamente da colleghi, clienti o altre persone legate alla nostra sfera lavorativa: le foto del cane e dei figli le pubblicheremo nel profilo principale, per farle vedere solo ad amici e parenti, i commenti su temi professionali li pubblicheremo sul profilo di lavoro, per non annoiare gli stessi amici e parenti.

Tutto ciò è possibile farlo già oggi, dividendo i nostri amici di Facebook in più liste, ma è necessaria una procedura assolutamente non intuitiva, scomoda e laboriosa.

Con i profili multipli, invece, si dividono nettamente le varie “personalità” dell’utente e, tra l’altro, si limita anche il rischio di postare il contenuto sbagliato al pubblico sbagliato.

Come creare un profilo multiplo su Facebook

Innanzitutto una premessa: è possibile creare un nuovo profilo ogni 72 ore, fino ad un massimo di quattro in totale, perché altrimenti nascerebbero immediatamente delle vere e proprie fabbriche di profili per scopi illeciti.

Per creare un nuovo profilo, legato al nostro account Facebook già esistente, è sufficiente fare click sulla nostra foto profilo e scegliere “Crea nuovo profilo“.

A questo punto potremo scegliere il nome da mostrare al pubblico, il nome utente (@mariorossi) e tutti gli altri dettagli di un normale profilo Facebook come la foto profilo e l’immagine di copertina.

Il nuovo profilo, all’inizio, non avrà amici: quelli del profilo di partenza non vengono importati automaticamente e bisogna inviare nuove richieste di amicizia a tutti coloro che vorremo come amici nel secondo (terzo, quarto…) profilo.

Potremo avere, sui profili collegati, anche degli amici che non abbiamo sul profilo principale. Se cancelleremo un amico presente in più profili, inoltre, la cancellazione varrà solo per un profilo alla volta. Quindi se avremo lo stesso amico in più profili lo dovremo cancellare da tutti i profili.

Ogni nuovo profilo viene aperto con le impostazioni di privacy di default, che poi potranno essere cambiate in modo indipendente. Potremo, ad esempio, tenere il profilo personale “blindato” e quello di lavoro completamente “aperto“.

Anche le notifiche provenienti dai vari profili resteranno separate, anche sui dispositivi mobili.

Profili multipli Facebook: i limiti

Al momento i profili multipli di Facebook hanno alcuni limiti e non è noto se verranno superati in futuro. Ad esempio non è possibile usare Messenger con i profili aggiuntivi, ma solo con quello originale.

Non è possibile nemmeno usare Facebook Marketplace, Facebook Dating, i pagamenti e la modalità professionale con i profili aggiuntivi.

Tra questi limiti, l’unico che verrà certamente superato è quello relativo a Messenger che verrà abilitato sui profili aggiuntivi di “account idonei di persone adulte“.