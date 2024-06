Fonte foto: Teufel

Fender x Teufel Rockster è la nuova serie di prodotti realizzata da Teufel in collaborazione con Fender Musical Instruments, noto produttore di chitarre e amplificatori. Si tratta di una gamma composta da tre altoparlanti Bluetooth di alta qualità, pensati per l’utilizzo in casa e all’aperto.

La serie Fender x Teufel comprende Rockster Air 2, Rockster Cross e Rockster Go 2. I modelli sono dotati di amplificatore di classe D e sono in grado di connettersi, facilmente, a smartphone, tablet e computer via Bluetooth, sfruttando i codec Qualcom aptX, aptX HD (per Air 2) e AAC.

I tre nuovi amplificatori della serie Fender x Teufel non sono prodotti inediti ma sono evoluzioni dirette di prodotti Teufel, come il Rockster Go 2 che già abbiamo recensito alcune settimane fa. I nuovi prodotti svelati oggi da Teufel sono già acquistabili, anche su Amazon.

Fender x Teufel Rockster Air 2

Rockster Air 2 è il modello top di gamma della nuova serie Fender x Teufel. Si tratta di un potente altoparlante Bluetooth, caratterizzato da dimensioni "importanti" (32,3 x 58,9 x 34,4 cm, con un peso di 14,15 chilogrammi) composto da un Tweeter da 25 mm e un Woofer da 250 mm. La potenza totale in uscita (RMS) è di 80 W.

Il modello ha ingressi per microfono, strumenti (come una chitarra) e AUX e include una batteria a litio ferro fosfato che, secondo i dati dell’azienda, è in grado di garantire fino a 58 ore di funzionamento (può essere utilizzato anche come power bank USB-C). Grazie alla funzione Party Link Stereo, inoltre, è possibile abbinare due Rockster Air 2, in modalità wireless, per un effetto stereo.

Il nuovo Fender x Teufel Rockster Air 2 è disponibile con un prezzo di 699,99 euro.

Fender x Teufel Rockster Cross

Il Rockster Cross è un prodotto più compatto, pensato per essere utilizzato facilmente all’aperto e in mobilità, grazie alla caratteristica tracolla che richiama le soluzioni tipiche delle chitarre di Fender. Dotato di certificazione IPX5, questo altoparlante Bluetooth misura 38 x 16 x 13 cm, con un peso di 2,4 chilogrammi.

Grazie alla batteria agli ioni litio integrata è possibile utilizzare il Rockster Cross per un totale di 16 ore con una sola carica. L’altoparlante è dotato di due Tweeter da 20 mm e di un Woofer da 120 mm. Sulla scocca ci sono i tasti per la gestione della riproduzione. Con la funzione Stereo Pairing è possibile accoppiare due Cross tra di loro, in modalità wireless.

Il Fender x Teufel Rockster Cross è disponibile con un prezzo di 349,99 euro.

Fender x Teufel Rockster Go 2

La gamma Fender x Teufel Rockster si completa con il modello Go 2, compatto e pensato per l’uso in mobilità, anche grazie alla certificazione IP67 e ad un’autonomia di ben 28 ore (grazie alla modalità Eco-Modus), stando ai dati dell’azienda.

Le dimensioni sono pari a 21 x 11 x 6 cm, con un peso di appena 734 grammi. Sulla scocca ci sono i tasti per la gestione della riproduzione oltre a un LED per indicare il livello di batteria. C’è anche il supporto a Google Fast Pair, per l’abbinamento rapido allo smartphone Android.

Il Fender x Teufel Rockster Go 2 è acquistabile con un prezzo di 149,99 euro.