Teufel Rockster Go 2 è la versione 2024 di Teufel Rockster Go, lanciato nel lontano 2018. Al momento, se escludiamo il piccolissimo Boomster Go, il Rockster Go 2 è l'altoparlante Bluetooth da esterno entry level della gamma del produttore tedesco, e si posiziona sotto il Rockster Cross, molto più grande, pesante e potente.

Nella confezione di vendita, oltre all'altoparlante Bluetooth Teufel Rockster Go 2, è inclusa una cinghia per agganciare il dispositivo alla cintura o tenerlo in mano in modo più saldo e sicuro, un cavetto USB-C per la ricarica, ma non c'è nessun caricabatterie. Potrà essere usato qualunque caricatore con uscita USB-C o, in alternativa, uno con USB-A e un adattatore.

Accanto a questi pulsanti c'è quello per attivare la funzione Dynamore, che in pratica è un algoritmo di equalizzazione di "espansione virtuale del palco stereo". Come succede con tutti gli algoritmi di questo tipo, una volta attivato il Dynamore crea un suono che sembra "quasi surround", ma a scapito dell'equilibrio generale del pezzo che si sta ascoltando e, soprattutto, dei toni più bassi.

Non c'è, invece, la connessione Bluetooth Multipoint, quindi è possibile connettere il Rockster Go 2 ad un solo dispositivo alla volta. Rockster Go 2 è compatibile con i flussi audio AAC, quindi questo codec verrà utilizzato se anche il dispositivo di riproduzione è compatibile.

Sconosciuta anche la versione della connessione Bluetooth supportata da questo dispositivo, ma sappiamo che c'è il Google Fast Pair per l'accoppiamento veloce e che, tramite la funzione proprietaria Sound United, è possibile usare due Rockster Go 2 insieme per dividere i canali stereo destro e sinistro, oppure connettere tra loro fino a 100 dispositivi per riprodurre tutti in sincrono la stessa musica.

Il range delle frequenze che Rockster Go 2 può riprodurre va dai 60 Hz ai 20 kHz, ma Teufel non dichiara la potenza in uscita (né RMS, né di picco). Non è dichiarata nemmeno la capacità della batteria, mentre l'autonomia dichiarata è di 28 ore a volume medio.

Il tutto è racchiuso da un robusto guscio gommato, molto ben sigillato tanto è vero che questa cassa Bluetooth è certificata IPX7, quindi è in grado di resistere all'acqua anche in caso di breve immersione completa fino ad un metro di profondità.

Teufel Rockster Go 2 è uno speaker Bluetooth portatile di medie dimensioni e peso: 21x11x6 centimetri e 735 grammi. Non è certo l'altoparlante portatile più piccolo del mercato, ma questi dati sono ampiamente giustificati dal fatto che dentro la scocca sono presenti due tweeter, con al centro una membrana che fa da subwoofer passivo, e una generosa batteria.

Design VOTO: 8

Il design del Teufel Rockster Go 2 è praticamente identico a quello del predecessore Rockster Go e, quindi, molto gradevole: non è banale ma non è nemmeno il classico pugno in un occhio di molti device che, come questo, puntano al pubblico più giovane. Tre i colori disponibili: nero, nero/grigio e nero/rosso.

In tutti e tre i casi al centro del device c'è il logo di Teufel, una grande "T" che riempie quasi per intero la membrana di risonanza dei bassi, che è l'unica parte della zona frontale non rivestita da tessuto sintetico, morbido e piacevola al tatto.

Il resto del dispositivo, invece, è ricoperto e protetto da una robusta gomma, di buona qualità e anch'essa piacevole al tatto. Nella parte posteriore, infine, ci sono gli attacchi per la cinghia che permettono di trasportare in sicurezza l'altoparlante.

Da notare una cosa: a causa del rivestimento in gomma bisogna fare una pressione decisa sui tasti altrimenti non si ottiene l'effetto sperato. Non è un difetto, perché la gomma serve a proteggere il dispositivo, ma per qualcuno sarà fastidioso.