Festa delle Offerte di Primavera Amazon: le migliori offerte di oggi

Dalla mezzanotte di mercoledì 20 marzo parte la Festa delle Offerte di Primavera 2024, un evento della durata di cinque giorni (scade il 25 marzo alle ore 23:59) lanciato da Amazon e dedicato agli acquisti. Un evento in stile Black Friday, con tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti che superano anche il 60% e che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro. Per questo primo evento dell’anno (ne seguiranno sicuramente un altro paio durante questo 2024, dai Prime Day fino alle promo del Black Friday) Amazon ha fatto le cose in grande, scontando al minimo storico tantissimi dispositivi. Potrai anche pagarli a rate e hai ben 30 giorni per effettuare il reso (l’ultima occasione per sfruttare questa opportunità, dopodiché avrai solo 14 giorni per il reso gratuito).

Noi di Libero Tecnologia seguiremo tutto l’evento in diretta sul nostro Canale Telegram (puoi iscriverti gratuitamente cliccando qui), mentre in questo articolo trovi tutte le migliori promo di queste Offerte di Primavera suddivise per categoria di prodotto. Ci sono smartphone lowcost, telefoni top di gamma (tra le offerte migliori c’è anche il nuovissimo Galaxy S24 disponibile a un prezzo straordinario), smartwatch, smart TV e anche tantissimi elettrodomestici, diventati oramai fondamentali nella vita di tutti i giorni. E logicamente non mancano le promo sui prodotti Amazon. Per l’occasione sul sito di e-commerce trovi i nuovissimi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max a un prezzo mai visto: un’occasione da non farsi scappare. Per ogni paragrafo c’è una breve descrizione dei prodotti e il banner per accedere direttamente alla pagina prodotto. Approfittane subito!

Festa delle Offerte di Primavera: cosa è, come funziona e i vantaggi

Prima di cominciare con le offerte, un breve preambolo per spiegare cosa è questa Festa delle Offerte di Primavera. Si tratta di un evento Amazon speciale dedicato alle promo e agli sconti, con prodotti al minimo storico e al miglior prezzo di sempre. Per la durata (comincia il 20 marzo alle ore 00:00 e finisce il 25 marzo alle ore 23:59) è molto simile alla Black Week. Se stavate aspettando la promo giusta per acquistare uno smartphone, un televisore o un elettrodomestico per la vostra abitazione, è arrivato oggi.

Come funziona questa Festa delle Offerte di Primavera? Molto semplice, per sei giorni o fino a esaurimento scorta potrete acquistare uno dei tanti prodotti disponibili sul sito di e-commerce a un prezzo mai visto prima. Inoltre, ci saranno anche delle Offerte WOW, delle promo lampo che durano pochissime ore e che permettono di acquistare un determinato oggetto a un prezzo mai visto prima. Vista l’eccezionalità di queste offerte bisogna essere velocissimi nell’approfittarne, prima che terminino le scorte.

I migliori smartphone low cost in offerta

Inutile girarci troppo intorno: gli smartphone sono uno dei dispositivi più attesi in questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. E come accade spesso in questi eventi di certo non mancano le occasioni per risparmiare tantissimi soldi approfittando di sconti mai visti prima. Partiamo dagli smartphone lowcost, quelli della fascia entry level e medio di gamma. Iniziamo dal Redmi Note 13, ultimo arrivato in casa Xiaomi e già disponibile al minimo storico. Grazie alla promo disponibile in questa Festa delle Offerte di Primavera approfitti di un super minimo storico. È disponibile sia la versione 4G sia 5G, che si differenzia per il processore e per altre caratteristiche tecniche. Altrettanto interessante l’offerta disponibile sull’Oppo A78, altro smartphone della fascia dei medio di gamma che oggi paghi quanto un entry level. Salendo un po’ di prezzo e di prestazioni, ottima anche la promo disponibile per il Poco M6 Pro, telefono da poco uscito sul mercato. Molto interessante anche l’offerta disponibile per il Redmi Note 12 Pro: lanciato da circa un anno, assicura prestazioni top ed è dotato anche di una super fotocamera.

Gli smartphone top di gamma in offerta da compare

C’è uno smartphone che è pronto a catturare l’attenzione in questa Festa delle Offerte di Primavera. Stiamo parlando del Galaxy S24 in tutte le sue versioni, sia quella "base", sia "Plus" sia Ultra. Grazie allo sconto disponibile in questo evento speciale il prezzo scende al minimo storico e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Ma non solo, puoi anche dilazionare il pagamento a rate, diminuendo l’esborso iniziale. A questo si aggiunge anche l’offerta prevista da Samsung: chi acquista un Galaxy S24 o un Galaxy S24 Plus riceve in regalo un Galaxy Watch6, mentre chi compra il Galaxy S24 Ultra addirittura il Galaxy Tab S24 FE, un tablet dal valore commerciale di ben 600 euro.

Se il Galaxy S24 è una delle migliori offerte di questo evento, ce ne sono altre che catturano l’attenzione. Sempre in tema di smartphone e di intelligenza artificiale, trovi il nuovo Google Pixel 8 al minimo storico con un super risparmio di centinaia di euro su quello di listino. Per chi vuole spendere un po’ meno c’è il Redmi Note 13 Pro, un vero top di gamma a meno di 500 euro e con una fotocamera principale da ben 200 megapixel. Sempre in tema Xiaomi, c’è lo Xiaomi 13T con uno sconto di ben 200 euro che lo fa diventare un best buy. Menzione d’onoro per l’iPhone 13 mini, uno dei pochi smartphone ancora tascabili e protagonista di una super promo al minimo storico.

Gli smartwatch da comprare oggi

Diventati sempre più importanti nella vita di tutti i giorni, gli smartwatch hanno conquistato il cuore di tantissimi utenti. In pochi anni hanno fatto dei passi da gigante e sono veramente utili per tenere sotto controllo diversi parametri vitali o per raccogliere informazioni importanti durante gli allenamenti. In questa Festa delle Offerte di Primavera di certo non mancano le occasioni per acquistare degli orologi smart a un prezzo super conveniente. E anche in questo caso troviamo dei dispositivi Apple. Andiamo con ordine e partiamo da una delle promo più interessanti che riguarda i Galaxy Watch di Samsung: trovi diversi modelli e tutti con sconti eccezionali. In offerta anche alcuni smartwatch Garmin pensati sia per gli amanti del fitness sia per chi vuole tenere sotto controllo i parametri vitali. Super sconto anche per il TicWatch Pro 3 Ultra disponibile praticamente a metà prezzo. Per chi vuole spendere un po’ meno senza trascurare la qualità, ci sono gli orologi Amazfit con dei super sconti.

Smart TV: le migliori promo Amazon di oggi

Per acquistare uno smart TV, soprattutto se non ci si vuole spendere una cifra enorme, bisogna sempre aspettare il momento giusto o eventi come questa Festa delle Offerte di Primavera Amazon. In promo troviamo diversi modelli, adatti a tutte le tasche e soprattutto a tutti gli spazi. Si va dai televisori più piccoli da 32 pollici fino alle TV da ben 85 pollici. Dai modelli di fascia medio-bassa con pannelli LED, fino ai più performanti televisore OLED. Insomma, trovi veramente di tutto: basta trovare l’offerta e il televisore che fanno più al vostro caso.

I migliori PC portatili e tablet da comprare in sconto

Tablet e computer portatili sono diventati fondamentali nella vita di tutti i giorni per chi lavora in smart working oppure è sempre in viaggio per lavoro. Se avevate in programma di cambiare modello e di acquistare un nuovo computer o tablet, di certo non mancano le occasioni in questo evento speciale targato Amazon. Come per tutti gli altri prodotti si va da modelli alla portata di tutti, ma con una scheda tecnica inferiore, fino ai modelli veramente top. E anche in questo caso si trovano prodotti Apple in promo, come ad esempio l’iPad, il tablet più iconico di tutti.

Le migliori cuffie da comprare oggi in promozione

Quale è uno degli accessori più richiesti e ricercati durante questi eventi di Amazon? Le cuffie wireless, diventate oramai un dispositivo inseparabile per chi lavora tutto il giorno e vuole un sottofondo musicale. Il mercato degli auricolari Bluetooth è talmente ampio e variegato che di certo non farai fatica a trovare quelle più adatte alle tuo scopo. Anche in questo caso trovi il modello che costa poche decine di euro e assicura una buona qualità audio, fino alle cuffie più costose, ma con una qualità del suono impareggiabile. Tra le offerte da segnalare le cuffie Sennheiser HD 599 disponibili con uno sconto top che supera il 60%.

Migliori friggitrici ad aria in offerta

La regina incontrastata tra gli elettrodomestici per la cucina. Stiamo parlando, logicamente, della friggitrice ad aria, diventata in poco tempo uno degli elettrodomestici must have per tantissime famiglie italiane. I motivi sono molto semplici: costano poco, occupano poco spazio, sono versatili e soprattutto multi funzione, potendo cucinare di tutto, dalla carne, alle verdure fino ai dolci. Il prezzo varia in base alle funzioni offerte e alle dimensioni, ma per un modello "nella norma" difficilmente si spende più di 100 euro. In questa Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon riesci a fare ottimi affari e ad acquistare modelli top al minimo storico. Come ad esempio questa Ariete Airy Fryer XXL a un prezzo mai visto prima.

I robot aspirapolvere in offerta

Trovare un elettrodomestico utile come il robot aspirapolvere è veramente difficile. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app e basta un semplice tocco sullo schermo per avviarlo. E non c’è bisogno che tu sia in casa per controllarlo, ma ci pensano i sensori intelligenti a scegliere il percorso migliore e più efficiente. In questi ultimi anni il prezzo di questi elettrodomestici smart è ancora calato parecchio, anche grazie ad aziende come Xiaomi che hanno portato la propria filosofia sul mercato: prezzi bassi e accessibili a tutti. Non a caso tra i robot aspirapolvere più convenienti disponibili oggi trovi propri dei prodotti dell’azienda cinese, come ad esempio lo Xiaomi Robot Vacuum X10 o lo Xiaomi Robot Vacuum E12. Altrettanto interessanti le promo sui robot e lavapavimenti di Ecovacs, una delle aziende storiche in questo settore.

Festa delle Offerte di Primavera 2024: le offerte sui prodotti Amazon

Per ultime, ma non per importanza, le promo sui prodotti Amazon. Oramai sono diventate una vera icona di questi eventi e molto spesso le offerte riguardano alcuni dei prodotti più venduti e desiderati su Amazon. E anche questa Festa delle Offerte di Primavera non tradisce le aspettative. Iniziamo subito nel dire che sì, in offerta ci sono anche i nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, le chiavette multimediali di Amazon che ti permettono di trasformare il tuo TV in un televisore con i super poteri. Le trovi al minimo storico e con uno sconto che sfiora il 50%. Sconto super anche per gli smart speaker di Amazon, gli Echo Dot e l’Echo Pop che ti aiutano a gestire i dispositivi smart presenti in casa. Anche in questo caso lo sconto è veramente eccezionale. Altre offerte da segnalare riguardano le telecamere di sicurezza Blink e Ring, con sconti che anche in questo caso raggiungono (e in alcuni casi superano il 50%). Il merito è tutto dei bundle Amazon che regalano sempre grandi sorprese.

Festa delle Offerte di Primavera 2024: le offerte sui servizi Amazon

Come ogni evento Amazon che si rispetti, anche in questa Festa delle Offerte di Primavera troviamo alcuni servizi del sito di e-commerce in promo speciale. Questa volta tocca al servizio Kindle Unlimited: puoi provarlo gratis per due mesi e decidere di recedere in qualsiasi momento. Kindle Unlimited ti mette a disposizione una libreria infinita di libri e riviste che puoi leggere comodamente dal lettore e-book o dall’app dello smartphone.

