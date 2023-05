Fire TV Stick 4K, il prezzo è da sogno: costa pochissimo

Questo mese di maggio si chiude con il botto. Su Amazon, infatti, sono tornati in offerta tantissimi prodotti realizzati dal colosso statunitense e logicamente non possono mancare le Fire TV Stick, uno dei dispositivi più venduti sul sito di e-commerce, soprattutto quando le troviamo in offerta come accade oggi. La promo, infatti, è veramente speciale e su alcuni modelli permette di risparmiare fino al 50%.

Sono in promo tutti i modelli di Fire TV Stick, ma le offerte più interessanti riguardano due modelli:

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Si tratta delle versioni dedicate a coloro che hanno un televisore di ultima generazione e con un pannello con risoluzione 4K. Il Fire TV Stick 4K è disponibile con uno sconto del 50%, con il prezzo che scende al minimo storico dell’ultimo periodo. Altrettanto interessante l’offerta per il Fire TV Stick 4K Max che troviamo con uno sconto del 43% e costa poco più di 40€. Non fatevi scappare queste due super offerte: potrebbero terminare molto presto.

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Fire TV Stick 4K: caratteristiche e a cosa serve

Hanno dimensioni ridotte e possono sembrare delle semplici chiavette USB, ma in realtà sono uno dei dispositivi più amati dagli utenti. Le Fire TV Stick sono dei lettori multimediali che potenziano le funzionalità di un televisore, anche per coloro che hanno uno smart TV. Offrono l’accesso a un mondo di servizi che un normale televisore non ha: applicazioni, videogame, streaming video e musicale. E per ogni televisore c’è un modello di Fire TV Stick ad hoc. Se avete un apparecchio con schermo 4K la scelta ideale è tra la Fire TV Stick 4K e la Fire TV Stick 4K Max.

Le differenze principali tra questi modelli sono principalmente due: la versione "Max" assicura una maggiore potenza e velocità nell’aprire le applicazioni e supporta anche il Wi-Fi 6 per uno streaming più fluido e senza interruzioni. La qualità delle immagini è ottima per entrambi i modelli, con il supporto alle più moderne tecnologie per la riproduzione. La compatibilità con le app di streaming video (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN) e di streaming musicale è massima.

Altra caratteristica che contraddistingue i Fire TV Stick è la presenza del telecomando con Alexa integrata, con il quale poter gestire sia i dispositivi smart presenti in casa sia lo smart TV. Con un semplice comando puoi alzare il volume oppure accendere/spegnere le lampadine smart.

Il montaggio e la configurazione delle chiavette multimediali sono molto semplici. Si collegano al TV tramite porta HDMI e poi bisogna seguire le istruzioni che appaiono sull’app dello smartphone per connetterle alla rete Wi-Fi casalinga. Tutta la procedura ha una durata massima di 5-10 minuti.

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Quando si ha la possibilità di acquistare dei dispositivi come il Fire TV Stick a un prezzo del genere non bisogna farsela scappare. Il motivo è molto semplice: con uno sconto del 50% sono dei veri best-buy. Sconto che troviamo per il Fire TV Stick 4K che fa scendere il prezzo a 34,99€, il più basso degli ultimi mesi. Altrettanto ghiotta l’occasione per il Fire TV Stick 4K Max: costa 42,99€ grazie allo sconto del 43%.

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K

Se non avete un TV con risoluzione 4K potete anche risparmiare qualche euro in più acquistando la Fire TV Stick "normale" disponibile su Amazon a un prezzo di 29,99€ con uno sconto del 33%.

Per tutti i modelli c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero e la consegna è immediata, anche meno di ventiquattro ore.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick