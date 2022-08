Fitbit Sense 2, Inspire 3 e Versa 4: i nuovi smartwatch saranno così

I dispositivi indossabili, come gli smartwatch, rientrano nel segmento che sta conquistando maggiori vendite. D’altronde è comprensibile: le persone sono più attente al benessere e dunque interessate a uno stile di vita sano che includa maggiore attività fisica e controllo di alcuni parametri come battito cardiaco o qualità del sonno.

L’americana Fitbit, che ha fatto del connubio tra elettronica e fitness (fit+bit) la propria filosofia aziendale è pronta a portare sul mercato tre nuovi dispositivi indossabili. La notizia arriva dal noto leaker Steve Hemmerstoffer alias @OnLeaks attraverso le pagine di 91mobile. Nell’ordine, a breve saranno disponibili gli smartwatch top di gamma: Fitbit Versa 4, Fitbit Sense 2 e infine la serie di smartaband Fitbit Inspire 3 di fascia economica. I primi dettagli lasciano intendere che la serie Fitbit Sense 2 potrebbe sorprendere grazie all’integrazione del sensore ECG per il rilevamento dell’elettrocardiogramma, visto fino a questo momento solo su Apple Watch e Samsung Galaxy Watch4.

Fitbit Sense 2: come sarebbe

Come anticipato, il design del nuovo smartwatch Fitbit Sense 2 riprende le linee del Sense della precedente generazione: medesimo display quadrato e curvo incastonato nella cornice metallica. Non abbiamo conferme circa le dimensioni, però.

A bordo viene confermato il sensore EDA per monitorare i livelli di stress, SpO2 (ossigeno nel sangue), monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca, a cui si aggiunge il sensore ECG.

I colori disponibili saranno tre: Oro, Grigio grafite e Platino e il prezzo dovrebbe mantenersi in India al di sotto delle 22,999 rupie, pari a circa 283 euro. Il prezzo, varierà, quando sarà distribuito in Europa e in Italia, a causa della tassazione e dei costi di logistica.

Fitbit Versa 4: come sarebbe

Fitbit Versa 4 è il secondo smartwatch top di gamma a essere rinnovato. Resta la continuità con il design del Fitbit Versa 3 (in foto), a sua volta simile nelle linee al Fitbit Sense.

Secondo le anticipazioni non ufficiali il nuovo smartphone Fitbit Versa 4 potrebbe rappresentare una sorta di versione lite del Fitbit Sense 2 e questo perché, sebbene disponga di un display AMOLED, GPS, sensori per il monitoraggio dei parametri di salute e agli assistenti vocali, non è dotato del sensore ECG.

Dunque, il Fitbit Versa 4 potrebbe, per questo, essere più economico. Sarà disponibile in due opzioni di colore: Grafite e Rosa.

Fitbit Inspire 3: la smartband economica

Infine, l’ultimo modello della lista a essere portato sul mercato è la terza generazione delle smartband Inspire. Il nuovo Fitbit Inspire 3 dal punto di vista del design mostra notevoli differenze con il precedente: il quadrante, ad esempio, è incastonato nel cinturino e non è da esso separato.

Riguardo le specifiche tecniche, nulla si sa al momento e dunque, non sappiamo se alcune funzionalità saranno confermate o addirittura migliorate. Ma sono stati resi noti i colori: Giallo, Rosa e Nero.