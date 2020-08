Fitbit Sense, il nuovo smartwatch che sfida l'Apple Watch

Fitbit si prepara a sfidare Apple nel mondo dei dispositivi indossabili che aiutano il monitoraggio della salute. Il nuovo Fitbit Sense è equipaggiato con sensori tali da poter competere con le prestazioni dell’Apple Watch, come la possibilità di ECG, il monitoraggio dello stress e altri sensori dedicata ala salute.

Se i dispositivi indossabili di Fitbit sono nati con l’obiettivo di monitorare la forma fisica e gli allenamenti, la pandemia del Covid-19 ha cambiato l’orientamento dell’azienda, che si è sposata sul monitoraggio della salute fisica e ha deciso di investire su nuove caratteristiche e migliorie. Tra queste c’è il biosensore con cardiofrequenzimetro, il sensore per la temperatura corporea, poi altri per monitorare la frequenza respiratoria, il sonno e anche il nuovo PurePulse 2 per l’attività elettrodermica. Insomma, il nuovo Fitbit Sense potrà facilmente competere con Apple Watch Serie 5 e Samsung Galaxy Watch 3.

Fitbit Sense, le nuove caratteristiche

Il nuovo smartwatch di Fitbit può contare su una sensoristica di alto livello per monitorare lo stato di salute di chi lo indossa. A partire dal nuovo cardiofrequenzimetro, con alert che parte in caso di frequenza cardiaca troppo alta o bassa. Inoltre, il sensore per il monitoraggio del sonno combinato con gli altri biosensori consente di rilevare le apnee notturne e dare un alert. Oltre a misurare la temperatura corporea e tutti i principali parametri, come lo stress e la saturazione d’ossigeno nel sangue, il Fitbit Sense è pensato per restituire un alert anche in caso di sospetta infezione virale.

Il Fitbit Sense è dotato di un display AMOLED da 1.58 pollici dalla risoluzione 336×336 pixel, GPS integrato, resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e supporta Alexa e l’Assistente Google. Inoltre, può tracciare oltre 20 tipi diversi di attività sportiva, ha una batteria che dura fino a 6 giorni e una modalità di ricarica rapida.

Fitbit Sense, prezzo e lancio

Il prezzo di lancio del Fitbit Sense dovrebbe aggirarsi intorno ai 329 dollari, circa 279 euro al cambio attuale. La data d’uscita non è ancora stata fissata ufficialmente, ma il lancio potrebbe avvenire già a settembre. Per questo motivo il nuovo smartwatch di Fitbit si preparerebbe così a sfidare il nuovo Apple Watch Serie 6 in arrivo di Apple, offrendo ottime caratteristiche a un prezzo sempre più accessibile. Proprio per questo motivo, allora, non sorprendono i rumors secondo cui la società di Cupertino starebbe pensando alla versione economica Apple Watch SE per i primi mesi del 2021, con un prezzo che potrebbe competere con il nuovo modello in arrivo di Fitbit.