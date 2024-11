Fly me to the Moon, sboccia l'amore tra Scarlett Johansson e Channing Tatum

Dopo essere uscito al cinema quest’estate, il film romantico Fly Me to the Moon – Le due facce della luna sarà presto disponibile in streaming

Fonte foto: Apple TV+

È una commedia romantica con sullo sfondo la celebre missione della NASA Apollo 11 quella raccontata in Fly Me to the Moon – Le due facce della luna. Il nuovo film Apple Original, dopo essere uscito al cinema la scorsa estate, arriva fra pochi giorni in streaming su Apple Tv+. Scritto da Rose Gilroy e basato su una storia di Keenan Flynn e Bill Kirstein, il film ha come protagonisti Scarlett Johansson (che è anche produttrice) e Channing Tatum.

La trama di Fly Me to the Moon – Le due facce della luna

Diretta da Greg Berlanti, la commedia romantica racconta della marketing specialist Kelly Jones (interpretata da Scarlett Johansson) e del direttore di lancio della NASA Cole Davis (alias Channing Tatum) che, in vista dell’imminente missione Apollo 11, devono collaborare per creare un finto sbarco sulla luna nel caso la vera missione fallisca.

Il trailer ufficiale di Fly Me to the Moon

L’ispirazione per la sceneggiatura del film viene anche dal libro Marketing the Moon:The Selling of the Apollo Lunar Program scritto dall’autore e marketing strategist statunitense David Meerman Scott con Richard Jurek.

Rose Gilroy, la sceneggiatrice del film Fly Me to the Moon, ha dichiarato che il libro «parla delle pubblicità originali che sono state utilizzate e di come la fantascienza è stata inculcata nelle menti del popolo americano» anche grazie a libri e film di genere. «È stato infinitamente interessante apprendere tutti i modi in cui “vendevano” la missione Apollo 11».

Questo il trailer ufficiale del film:

Il cast di Fly Me to the Moon – Le due facce della luna

Presentato l’8 luglio 2024 all’AMC Lincoln Square a New York City, il film è stato successivamente distribuito nei cinema di tutto il mondo. Originariamente era previsto solo il lancio su Apple TV+, ma il riscontro positivo ottenuto all’anteprima ha convinto a cambiare strategia.

Il film ha ricevuto in realtà recensioni contrastanti, ma chi ne ha apprezzato la produzione ha elogiato soprattutto le interpretazioni di Scarlett Johansson e Channing Tatum.

Ready for launch?#FlyMeToTheMoon — Streaming December 6 on Apple TV+ pic.twitter.com/cUulrBkfRz — Apple Original Films (@AppleFilms) November 22, 2024

A parte questi due protagonisti, il cast include Woody Harrelson, Ray Romano, Jim Rash, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins e Christian Clemenson.

Tra gli interpreti ci sono anche Colin Woodell, Nick Dillenburg, Christian Zuber, Gene Jones, Joe Chrest, Stephanie Kurtzuba, Colin Jost, Dariusz Wolski, Peter Jacobson e Victor Garber.

Oltre che da Johansson, il film è prodotto da Jonathan Lia e Keenan Flynn per These Pictures, e da Sarah Schechter. Robert J. Dohrmann è executive producer.

Fly Me to the Moon – Le due facce della luna in streaming

Fly Me to the Moon – Le due facce della luna esce su Apple Tv+ il 6 dicembre 2024.