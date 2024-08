Forno Microonde LG, con l'offerta Amazon costa pochissimo

Fonte foto: LG

Se c’è un elettrodomestico che non può mancare dentro ogni abitazione moderna, questo è sicuramente un forno a microonde, un dispositivo diventato indispensabile in cucina e che può velocizzare notevolmente le operazioni di cottura del cibo.

Potenti, intuitivi, versatili, si tratta di device che davvero hanno centinaia di utilizzi differenti e che possono davvero dare una grande mano alle persone che possono cucinare in modo facile e veloce tutto ciò che vogliono.

E tra i prodotti più interessanti della categoria c’è il forno a microonde Smart Inverter con grill LG MH7265DPS, che per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon può essere acquistato a meno di 200 euro.

[amazon box="B01M7YESHB" title="LG MH7265DPS – Forno a microonde con Smart Inverter e grill – Capacità 32 L e potenza totale 1.500 W" no-description

Forno Microonde Smart Inverter LG, scheda tecnica

L’LG MH7265DPS è un forno a microonde Smart Inverter con grill, di dimensioni estremamente contenute 544x307x441 mm e dal peso di 11 kb.

Ha una capacità di 32 litri e una potenza di 1.200 W per il microonde e di 1.000 W per il grill, nella modalità che combina entrambe le modalità di cottura arriva fino a 1.500 W.

Utilizza la tecnologia Smart Inverter e Grill e può essere utilizzato, dunque, per scaldare, scongelare, grigliare e cuocere i cibi, con un notevole risparmio di tempo e di consumi grazie al controllo della potenza a garanzia di una cottura uniforme e ottimale per qualsiasi tipo di alimento.

Anche l’utilizzo è estremamente intuitivo e tramite l’apposito pannello sul dispositivo (touch + manopola) è possibile regolare la temperatura secondo le proprie esigenze e selezionare anche una delle varie modalità di utilizzo a disposizione.

Interessanti le funzioni Healthy Fry e Healthy Roasting con questo forno LG che garantisce una cottura in grado di scogliere il 72% di grassi in più per ricette leggere.

Incluso nella confezione troviamo anche il comodissimo piatto microonde Crispy, leggero e robusto che può anche essere lavato in mano o in lavastoviglie.

Forno Microonde Smart Inverter LG, l’offerta su Amazon

Il forno a microonde Smart Inverter con grill di LG ha un prezzo di listino di 249,01 euro, una cifra nemmeno troppo elevata viste le potenzialità di questo elettrodomestico che può, davvero, migliorare la vita delle persone e dare una grande mano in cucina.

Tuttavia, con le offerte Amazon si può fare ancora meglio e per le prossime ore il prezzo di questo dispositivo scende a 189,99 euro (-24%, -59,02 euro) un’offerta davvero da non lasciarsi scappare che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che sono in cerca di un nuovo microonde e non vogliono spendere cifre esagerate.

