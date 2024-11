Sharp MA262: forno a microonde e friggitrice ad aria insieme

Sharp MA262 è il nuovo elettrodomestico 4 in 1 che può essere utilizzato sia come forno a microonde che come friggitrice ad aria

Fonte foto: Sharp

Il nuovo Sharp MA262 sembra un normalissimo forno a microonde ma, in realtà, è stato realizzato per essere un elettrodomestico “4 in 1“: non è solo un forno a microonde ma è anche una friggitrice ad aria, accessorio sempre più diffuso nelle cucine italiane, oltre che forno a convezione e grill. A rendere ancora più interessante MA262 è il prezzo, che risulta particolarmente accessibile.

Sharp MA262: caratteristiche tecniche

Per soddisfare appieno le esigenze degli utenti, Sharp ha realizzato un vero e proprio elettrodomestico 4 in 1. Sharp MA262, infatti, non è solo un forno a microonde (con possibilità di riscaldamento e scongelamento rapido) ma può sfruttare la tecnologia TrueFry che comprende una ventola e un sistema di riscaldamento collocato nella parte superiore del forno.

Questo sistema può generare il flusso d’aria calda utilizzato per la cottura dalle friggitrici ad aria. Con questa modalità di cottura, secondo quanto afferma Sharp, il consumo di energia elettrica è inferiore del 20% rispetto a un comune forno elettrico. C’è poi la modalità Grill, per la cottura di bistecche e toast in tempi rapidi.

A completare le modalità di utilizzo di Sharp MA262 troviamo la cottura a convezione, con una distribuzione uniforme del calore all’interno del vano di cottura. Il forno di Sharp ha una capacità di 26 litri che si riducono a 8 litri quando si attiva la modalità che rende il dispositivo un vero e proprio sostituto di una friggitrice ad aria.

In questa modalità, quindi, il forno ha una capacità superiore rispetto a molte friggitrici ad aria in commercio, in particolare a quelle più economiche. In termini di potenza massima, il forno si può spingere fino a 1.500 W. Il modello di Sharp viene proposto con una colorazione nera, con una porta frontale finestrata, per poter ispezionare l’interno durante la cottura e tutti i comandi per la gestione posizionati sul lato destro.

Sharp MA262: prezzo e disponibilità

Il nuovo Sharp MA262 sta per arrivare sul mercato. La distribuzione sul mercato italiano è prevista nel corso dell’autunno 2024. Al momento, non c’è ancora una data ufficiale ma, in ogni caso, nel giro di poche settimane l’ultima novità della gamma Sharp sarà acquistabile anche in Italia. Il prezzo di lancio è particolarmente interessante: Sharp MA262, infatti, sarà commercializzato con un prezzo consigliato di 249 euro. Davvero poco, se consideriamo che si comprano due prodotti in uno solo.