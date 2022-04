Fotocamere: il nuovo sensore di Sony promette miracoli con un pixel in più

A corredare la prossima generazione di smartphone top di gamma Android ci dovrebbero essere i sensori fotocamera della serie 800 di Sony. Uno dei prodotti che dovrebbe regalare più soddisfazioni è il Sony IMX866 da 50 megapixel, che potrebbe debuttare sui futuri telefoni top di gamma di OnePlus.

Secondo quanto riportato su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, il Sony IMX866 dovrebbe essere poco più grande del suo predecessore, l’apprezzatissimo IMX766, anch’esso da 50 MP. Le dimensioni maggiori di IMX866 rispetto a IMX766 permetteranno al sensore, innanzitutto, di catturare più luce quando l’illuminazione scarseggia, cioè quando si fanno scatti in notturna o in forte controluce. Vale la pena ricordare che ad aver utilizzato il predecessore del Sony IMX866, cioè IMX766, figurano due grandi aziende: OnePlus, che lo ha utilizzato nel suo OnePlus 9 Pro, e Oppo, che lo ha usato nel suo smartphone premium Find X5 Pro.

Sony IMX866: caratteristiche

IMX866 sarà un sensore “dual frame" da 50 megapixel, con dimensioni di 1/1,49 pollici. La dimensioni da 1/1,49 pollici viene sfruttata per i video in formato 16:11, mentre per le foto in 4:3 il sensore lavora con dimensione effettiva un po’ più piccola: 1/1.56 pollici.

L’IMX866 sarà provvisto di un filtro di tipo RGBW: oltre al rosso, giallo e blu (RGB) troveremo anche il filtro bianco (W), che dovrebbe essere in grado di catturare più luce sia negli ambienti molto luminosi che in quelli poco luminosi. Più luce cattura il sensore, maggiore è la quantità di informazioni che vengono catturare e, di conseguenza, migliore è la foto finale.

Sony IMX866: quando arriva

Al momento, non ci sono notizie ufficiali su quali smartphone impiegheranno il Sony IMX866 nei loro device. Tuttavia, tra i vari OEM ci dovrebbe essere OnePlus che, come abbiamo accennato, lo scorso anno corredò il suo OnePlus Nord 2 dell’IMX766. Quindi non è da escludere che, compatibilmente con le tempistiche di Sony, il colosso cinese inserisca il sensore IMX866 sul OnePlus Nord 3.