OnePlus Nord 3 in arrivo: sarà quasi un top

Tra le novità in casa OnePlus, oltre all’imminente Nord CE 3 Lite 5G, ci sarà anche il OnePlus Nord 3, che dovrebbe arrivare in commercio nella seconda parte del 2023.

Sono molte le caratteristiche confermate dai documenti presentati da OnePlus per ottenere le certificazioni IMDA e BIS, inclusi parecchi riferimenti alla batteria, al processore, alla RAM e alle fotocamere in dotazione di questo nuovo smartphone che, a leggere le specifiche finora note, farà il salto di categoria rispetto all’attuale OnePlus Nord 2 (in foto): dalla piena fascia media, infatti, si passerà ad un quasi top di gamma grazie all’adozione di un ottimo chip di MediaTek.

OnePlus Nord 3: caratteristiche tecniche

Da quanto si legge sulla documentazione disponibile, OnePlus Nord 3 avrà un display AMOLED da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e con refresh rate adattativo fino a 120 Hz. Lo schermo potrà contare anche sulla protezione Gorilla Glass 5.

Il processore sarà un MediaTek Dimensity 9000 (ben più potente e pregiato del Dimensity 1200 del Nord 2), a cui si affiancheranno un massimo di 16 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Non ci sono indicazioni riguardo agli altri tagli di memoria disponibili e nemmeno sull’eventuale possibilità di espandere lo spazio in dotazione tramite microSD.

Il comparto fotografico sarà composto da una tripla fotocamera posteriore con il sensore principale da 50 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La selfiecamera, invece, è da 16 MP. Le informazioni sul comparto fotografico, però, fanno parte delle ipotesi perché non sono presenti sui documenti delle certificazioni. E, in effetti, si tratta degli stessi sensori già presenti su OnePlus Nord 2, quindi è anche possibile che, in realtà, OnePlus Nord 3 abbia fotocamere migliori.

Per quanto riguarda le connessioni disponibili, invece, il Nord 3 oltre al supporto per le reti 5G, grazie al SoC Dimensity 900 dovrebbe avere la compatibilità anche con il Bluetooth 5.3 e il WiFi 6e. Non mancherà poi il chip NFC aggiuntivo per i pagamenti contactless e per la lettura delle card elettroniche, né mancheranno tutte le principali connessioni satellitari, GPS incluso.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC a 80W.Infine il sistema operativo installato su OnePlus Nord 3 è Android 13 con interfaccia OxygenOS 13.

OnePlus Nord 3: quanto costerà

Come detto in precedenza il OnePlus Nord 3 arriverà sul mercato nella seconda metà del 2023, auspicabilmente tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Il prezzo, al momento, non è noto ma diversi leaker, come l’indiano Mukul Sharma, ipotizzano la cifra 27.790 rupie che corrispondono a circa 310 euro al cambio attuale.