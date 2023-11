Xiaomi, la friggitrice ad aria smart a un prezzo eccezionale: costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico per la cucina del momento. Utilissimo per quanti vogliono cucinare in modo sano senza però perdere la possibilità di realizzare pietanze gustose. Come ad esempio la Xiaomi Mi Smart Air Fryer risponde in modo eccellente a ciò. Si tratta infatti di una friggitrice ad aria con cestello da 3.5 litri, comodo Display OLED per controllare gradi e tempo di cottura, range della temperatura per la cottura molto ampio, compreso tra i 40° e i 200° C, ideale per ogni genere di preparazione. Le dimensioni sono compatte e si inseriscono bene in ogni spazio, anche il meno generoso.

Tutto questo per annunciare la grande notizia di oggi: l’offerta disponibile sulla friggitrice ad aria. Infatti, grazie allo sconto del 42% il prezzo scende al minimo storico e lo paghi meno di 70€. Un affare da non farsi scappare e che potrebbe scadere molto presto: approfittane subito.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L: le caratteristiche

Scopriamo meglio il modello Xiaomi Mi Smart Air Fryer. La friggitrice ad aria del marchio asiatico consente di cucinare con meno olio e senza propagare fastidioso fumo in cucina. Potrai realizzare pietanze con un basso contenuto di grassi. Il cibo viene riscaldato in modo uniforme grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore. In questo modo il cibo risulta con uno strato esterno croccante esterno e morbido all’interno. Con questo elettrodomestico puoi friggere, scongelare o cuocere le tue pietanze preferite. Il tutto grazie alla ventola a doppia velocità, che si adatta alle tue esigenze. Puoi anche preparare snack come frutta secca, carne secca e yogurt per tutta la famiglia.

Con la Xiaomi Air Fryer risparmi sia tempo che in bolletta, grazie a una potenza di riscaldamento di 1500 W ma anche a una distribuzione più equilibrata del calore. Molto utile il rivestimento antiaderente a doppio strato, che offre la possibilità di una pulizia più semplice. Le dimensioni molto compatte fanno sì che possa andare bene anche nelle cucine dalle dimensioni meno generose. Il design molto semplice, colore bianco e il display frontale ridotto al minimo indispensabile, fa sì che non ne rovini l’estetica.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L: prezzo e offerte su Amazon

Veniamo ora all’offerta in corso su Amazon relativa allo Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L. Oggi lo sconto è davvero imperdibile, pari al 42% e lo paghi solo 69,99 euro. Lo riceverai a casa subito grazie alla consegna efficiente della piattaforma e hai anche la possibilità di provarlo con tutta calma o di regalarla grazie al fatto che la restituzione sia stata prorogata al 31 gennaio 2024. Dunque, un’occasione unica per chi vuole mangiare sano, risparmiando tempo e in bolletta!

