Galaxy S24, lo sconto speciale di Amazon fa crollare il prezzo

La gamma Galaxy S24 è la grande protagonista delle promo Amazon di questi ultimi giorni. Il merito è del doppio sconto disponibile su alcune versioni dello smartphone top di gamma di Samsung che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Tra le versioni in offerta c’è anche il Galaxy S24+, il modello extra large che condivide con il "fratello più piccolo" gran parte della scheda tecnica e che si differenzia per grandezza dello schermo e della batteria (se hai bisogno di un telefono con una grande autonomia, questo è il modello perfetto). Su Amazon è disponibile con uno sconto fisso superiore ai 200 euro a cui aggiungere un coupon sconto di altri 150 euro. E puoi anche pagarlo a rate.

Il Galaxy S24 Plus è uno smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato e con componenti di ultimissima generazione, a partire da un ottimo processore e uno schermo fluido e molto luminoso. A catturare l’attenzione, poi, c’è il comparto fotografico, da sempre uno dei punti forti dell’azienda sud-coreana. Inoltre, su questo modello trovi di default Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung che fornisce un set di strumenti molto utili nella vita quotidiana. E tutto gratuitamente. Come capita spesso con queste promo, la durata è limitata, quindi devi approfittarne il prima possibile.

N.B. Per vedere il prezzo definitivo è necessario cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto e aggiungere il coupon sconto di 150 euro.

Galaxy S24 Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione imperdibile da non farsi scappare. Da oggi trovi il Galaxy S24 Plus in promo con uno sconto fisso del 19% a cui aggiungere un coupon presente in pagina del valore di 150 euro. Sommando i due sconti il prezzo finale è di 819 euro, con un risparmio totale che sfiora il 30% (-370 euro). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando i vari servizi presenti nella pagina prodotto. La promo è valevole solo sulla versione con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte e solo sulla colorazione "Marble Grey". Visto il numero di scorte limitato la promo potrebbe terminare molto presto: il nostro consiglio è di approfittarne subito.

Se il budget a disposizione ti permette di spendere un po’ di più, trovi sempre in offerta con un doppio sconto anche il Galaxy S24 Ultra. In questo caso il prezzo finale è di 1088,42 euro, con un risparmio netto che supera i 500 euro. Anche in questo caso bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Galaxy S24+: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24+ si posiziona nella fascia altissima del mercato ed è a tutti gli effetti un dispositivo premium che assicura prestazioni elevate, grande affidabilità e la sicurezza di ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità per diversi anni. A proposito di funzionalità hai a disposizione Galaxy AI, il set di strumenti di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung che rende ancora più speciale il Galaxy S24+. L’AI di Samsung permette, ad esempio, di eliminare le imperfezioni dalle immagini, di cercare un oggetto presente in una foto oppure di effettuare una chiamata all’estero e di tradurre in tempo reale.

Passando alla scheda tecnica, lo smartphone è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD. Grazie alla tecnologia Vision Booster il display è anche visibile sotto la luce diretta del sole. Prestazioni top assicurate dal processore Exynos 2400 con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Di livello assoluto anche il comparto fotografico, da sempre uno dei punti forti degli smartphone Samsung. Nella parte posteriore trovi un comparto con una fotocamera principale da 50 megapixel, un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Nell’app fotocamera hai a disposizione un set di strumenti da far invidia a un fotografico professionista.

Chiudiamo con una super batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida grazie al caricabatteria in dotazione.

