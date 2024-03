Samsung, questo smartphone costa pochissimo: sconto mai visto prima

Fonte foto: Samsung

Per acquistare uno smartphone funzionale, che supporti tutte le principali applicazioni che si utilizzano nella vita di tutti i giorni e che abbia anche una super batteria non bisogna spendere migliaia di euro. Anzi nemmeno 300 o 400 euro, l’importante è conoscere i giusti dispositivi e approfittare di alcune offerte davvero uniche. Stiamo parlando della promo disponibile oggi per il Galaxy A15, smartphone super lowcost lanciato sul mercato da Samsung da pochissimo tempo e protagonista di una super promo su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Grazie allo sconto del 31% lo paghi meno di 140 euro e fai un vero affare.

Il Galaxy A15 ha tutto quello che richiedi a un dispositivo del genere, da un ottimo schermo AMOLED che si vede bene anche sotto la luce del sole, fino a una batteria a lunga durata e con ricarica rapida. Altro elemento da non trascurare è la fotocamera da 50 megapixel che permette di scattare ottime immagini. Insomma, uno smartphone lowcost, ma con una scheda tecnica superiore rispetto a quanto lo paghi. Vuoi farti scappare questa occasione?

Galaxy A15: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera è terminata, ma le promo eccezionali su Amazon non si fermano mai. Oggi trovi il Galaxy A15 è in offerta a un prezzo di 137 euro grazie allo sconto del 31%. Per un telefono da poco uscito sul mercato si tratta di un’offerta speciale e che difficilmente rivedrai a breve. Nella sua fascia di prezzo, il Galaxy A15 è tra i migliori per rapporto qualità-prezzo. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

Galaxy A15: la scheda tecnica

Quando si è alla ricerca di uno smartphone economico, in pochi pensano a Samsung, commettendo, però, un grave errore. Il produttore coreano copre tutte le fasce di prezzo e in questi anni si è specializzato anche negli smartphone economici. Il Galaxy A15 ne è la dimostrazione.

Per capire la bontà del telefono basta analizzare la scheda tecnica. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione elevata e refresh rate fino a 90 Hz. Grazie alla tecnologia Vision Booster lo schermo è visibile anche sotto la luce del sole grazie a una luminosità che tocca gli 800 nit. Il pannello ha anche una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort visivo. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Helio G99 con a supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto per questa fascia di prezzo. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 13 megapixel. Samsung lo ha anche dotato di alcune tecnologie ad hoc per migliorare la qualità degli scatti e dei video.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica rapida. Il sensore per l’impronta digitale è posizionato di lato.

