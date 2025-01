Samsung, prezzo stracciato per questo smartphone lowcost: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Trovare uno smartphone che abbini a un prezzo alla portata di tutti, una scheda tecnica di ottima qualità è diventato oramai quasi impossibile. I produttori puntano sempre di più sugli smartphone top di gamma e l’aumento dei prezzi delle componenti avvenuto negli ultimi ha fatto il resto, obbligando chi vuole un telefono a un prezzo accettabile a fare dei compromessi. Fortunatamente ci sono ancora dei dispositivi con ottime schede tecniche che trovi a un prezzo abbordabile. Come ad esempio il Galaxy A25 disponibile da oggi in promo speciale su Amazon a un prezzo mai visto prima.

Lo smartphone di Samsung, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 130 euro. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire: parliamo di un telefono affidabile, dotato di uno schermo ampio, di un buon comparto fotografico e di una batteria a lunghissima durata. Per chi utilizza lo smartphone quotidianamente, è una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi online. Non fartela scappare.

Galaxy A25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Recitava il claim di un vecchio programma TV: "OK, il prezzo è giusto". E lo si può benissimo adattare al Galaxy A25 protagonista oggi di un’offerta imperdibile. Lo smartphone di Samsung, infatti, è disponibile su Amazon a un prezzo di 234,41 euro, con uno sconto di ben il 36% rispetto a quello di listino. Acquistandola oggi risparmi più di 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 46,89 euro al mese utilizzando il servizio Cofidis. Inoltre, chi lo acquista oggi riceve anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione due settimane di tempo come da indicazioni di Amazon.

Galaxy A25: le caratteristiche tecniche

La bontà del Galaxy A25 è testimoniata anche dal volume di vendite fatto registrare nell’ultimo mese: solo su Amazon ne sono stati venduti più di 1.000. Altrettanto elevate le recensioni positive che sfiorano il 90% del totale. Testimonianze reale delle qualità dello smartphone Samsung.

Qualità che si rivelano anche semplicemente analizzando la scheda tecnica. Partendo dal primo elemento che salta immediatamente agli occhi: lo schermo. Sul Galaxy A25 troviamo il display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita quotidiana. Ottimo per chi sta molto tempo sulle app social e sui videogame. A questo si aggiunge il processore Exynos 1280 con a supporto ben 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda SD.

Il prezzo così abbordabile potrebbe far pensare a un comparto fotografico di basso livello. In realtà non è così. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 13 megapixel. Un sistema versatile e funzionale con cui non avrai problemi a scattare foto e registrare video sia di giorno sia quando c’è poca luce.

Non può di certo mancare una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Infine, una caratteristica che pochi brand assicurano: lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben 4 generazioni, mentre gli update di sicurezza sono garantiti per ben 5 anni.

