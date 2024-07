Galaxy A25, prezzo in picchiata: ecco la miglior offerta di oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

spendere poco per l’acquisto di un nuovo smartphone non è necessario accontentarsi di dispositivi vecchi e con componenti che non assicurano prestazioni al top. Il vero segreto per fare un ottimo affare è aspettare il momento giusto e conoscere i telefoni giusti. Come ad esempio il Galaxy A25, smartphone lowcost di Samsung uscito sul mercato da alcuni mesi e in poco tempo è diventato il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo sono alla ricerca di un telefono con ottime prestazioni. Da oggi è anche protagonista di una delle migliori offerte di Amazon. Grazie allo prezzo scende al minimo storico e risparmi più di 140 euro sul prezzo di listino. Lo paghi meno di 180 euro, un prezzo accessibile a tutti e approfitti di un’occasione con pochi eguali. Perper l’acquisto di un nuovo smartphone non è necessario accontentarsi di dispositivi vecchi e con componenti che non assicurano prestazioni al top. Il vero segreto per fare un ottimo affare è aspettare il momento giusto e conoscere i telefoni giusti. Come ad esempio iluscito sul mercato da alcuni mesi e in poco tempo è diventato il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo sono alla ricerca di un telefono con ottime prestazioni. Da oggi è anche protagonista di una delle migliori offerte di Amazon. Grazie allo sconto del 44% il. Lo, un prezzo accessibile a tutti e approfitti di un’occasione con pochi eguali.

Il Galaxy A25 è il classico smartphone medio di gamma affidabile e con cui puoi fare un po’ di tutto, dal rispondere ai messaggi sulle app più utilizzate, all’aggiornare i propri profili social, fino al giocare o vedere film e serie TV (è dotato anche di uno schermo abbastanza grande e che assicura immagini di buona qualità). Le prestazioni sono ottime ed è presente anche un sistema fotografico di buona qualità con un sensore principale di livello professionale. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

Galaxy A25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy A25 in promo con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 178,30 euro, il punto più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce per questa versione. Il risparmio sfiora i 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, beneficia di tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui la spedizione gratuita e veloce. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce

Galaxy A25: la scheda tecnica

Il prezzo a cui lo trovi oggi è quello tipico di uno smartphone entry level, ma il Galaxy A25 offre molto di più. A partire da un ottimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo con una luminosità elevata (fino a 1.000 nit) e che grazie alla tecnologia Vision Booster garantisce un’ottima visibilità anche sotto la luce del sole. La funzione Protezione Occhi riduce le luci blu dannose per la vista e si prende cura dei tuoi occhi. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Exynos 1280 realizzato direttamente da Samsung, supportato da 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sistema composto da una fotocamera principale da 50 megapixel dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine per foto e video più stabili in qualsiasi situazione. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 13 megapixel per selfie pronti da caricare subito sui profili social. Nell’app fotocamera trovi anche tanti filtri che migliorano le immagini in un’istante.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che ti supporta anche per quarantotto ore con un utilizzo normale. La ricarica rapida impiega circa un’ora per assicurare il 100% di autonomia.

