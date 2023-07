Galaxy A34, smartphone top Samsung a un prezzo eccezionale: scopri l'offerta

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Gli smartphone premium sono quelli che catturano maggiormente l’attenzione degli utenti e della stampa di settore, ma non sono tra quelli più venduti sul mercato. Ad avere questo onore è un’altra tipologia di telefono: i medio di gamma. Una fascia di mercato sempre più in crescita e sempre più presidiata dai vari produttori e non è un caso che oramai i dispositivi sul mercato sono tantissimi e tutti molto simili tra di loro. Ce ne sono alcuni, però, che riescono ancora a emergere e lo fanno grazie alle loro caratteristiche e al loro prezzo.

Come nel caso del Galaxy A34. Definirlo un medio di gamma è anche riduttivo. Scorrendo velocemente la scheda tecnica si intuisce immediatamente che è di un livello superiore, come testimonia il potente processore MediaTek, gli 8GB di RAM, lo schermo di dimensioni big e con una scorrevolezza elevata e infine il comparto fotografico simile a quello degli smartphone top. Il tutto a un prezzo mai visto prima. Da oggi, infatti, lo troviamo su Amazon con uno sconto del 34% che fa risparmiare più di 150€ sul prezzo di listino. Uno smartphone che si candida a essere uno dei migliori best-buy sul mercato, soprattutto a questo prezzo eccezionale. Se stavate il aspettando il giusto momento per acquistare il vostro nuovo dispositivo, non fatevi scappare questa super promo: per acquistarlo direttamente da Amazon, clicca qui.

Galaxy A34

Galaxy A34: scheda tecnica e caratteristiche

Finora lo abbiamo definito uno smartphone medio di gamma, ma alcune componenti scelte da Samsung per il suo Galaxy A34 sono di livello decisamente superiore. Come ad esempio lo schermo. Sullo smartphone troviamo un display Super AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120Hz, uno standard per tutti gli smartphone di un certo livello usciti in questo 2023. La fluidità e la scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano è veramente elevata. Ottima anche la luminosità che migliora la visibilità sotto la luce diretta del sole.

La potenza viene assicurata da un trittico composto dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 1080 (con modem per il 5G), da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Non avrai nessun problema nell’archiviare foto, video, documenti e a installare tutte le applicazioni di cui avrai bisogno.

Il comparto fotografico è molto affidabile e non poteva essere altrimenti. Il tutto si basa sulla fotocamera posteriore da ben 48MP con stabilizzatore ottico dell’immagine che assicura scatti e video perfetti anche mentre sei in movimento o quando c’è poca luce. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 5MP. La fotocamera frontale è da 13MP per dei selfie che puoi caricare immediatamente sui tuoi canali social. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che va a migliorare ogni singolo scatto per un vero effetto WOW.

Infine, non manca una batteria da ben 5.000mAh per utilizzare lo smartphone il più a lungo possibile. Per allungare l’autonomia c’è anche la funzione Adaptive Battery che ottimizza il consumo in base all’utilizzo che ne fai.

Galaxy A34: offerta, prezzo e sconto Amazon

Super sconto per il Galaxy A34. Da oggi, infatti, lo troviamo su Amazon a un prezzo di 312€, con uno sconto del 34%. Per questo telefono con questa configurazione si tratta di uno dei migliori prezzi di sempre e di un’occasione da non lasciarsi scappare. Il risparmio è considerevole e supera i 150€, una cifra eccezionale per uno smartphone top. Inoltre, puoi pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione viene curata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Approfittane immediatamente, prima che termini.

Galaxy A34