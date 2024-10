Galaxy A35, lo sconto Amazon è da cogliere al volo: prezzo al minimo storico

Lo smartphone top di gamma di Amazon è disponibile con uno sconto del 31% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costa.

Non è ancora tempo per la "Festa delle Offerte Prime", il nuovo evento targato Amazon che dall’8 al 9 ottobre metterà in sconto al minimo storico tantissimi prodotti tech (e non solo), ma la promo che ti presentiamo oggi potrebbe benissimo farne parte. A catturare l’attenzione è il Galaxy A35, smartphone di Samsung che strizza l’occhio ai top di gamma, che trovi in offerta con uno sconto del 31% e al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Il risparmio supera i 100 euro e ti permette di acquistare un ottimo telefono a un prezzo alla portata di tutti.

Il Galaxy A35 è stato pensato per soddisfare tutte le tue richieste in termini di performance e facilità di utilizzo. Non a caso è dotato di un display super fluido, di un processore prestazionale e di un comparto fotografico con un sensore principale da 50 megapixel per scatti professionali. Anche la batteria dà il suo contributo e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Galaxy A35 in offerta: prezzo e sconto

Grazie allo sconto del 31% il prezzo del Galaxy A35 scende a 269 euro, il minimo storico per la versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il risparmio è considerevole ed arriva a ben 120 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a da 53,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’offerta è da cogliere al volo e lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Galaxy A35: la scheda tecnica

Uno smartphone che ti protegge dai virus e dalle cadute. Il Galaxy A35, infatti, è dotato di un sistema di sicurezza che mette al sicuro i tuoi dati personali e le password in caso di compromissione del dispositivo da parte di virus e malware. È anche resistente alle cadute ed è impermeabile fino a 50 metri.

Passando alle specifiche tecniche, il Galaxy A35 è dotato di un ottimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, uno standard per questa fascia di prezzo. Sotto la scocca trovi il performante processore Exynos 1380 con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la microSD da inserire nell’apposito slot.

Rispetto a tanti altri dispositivi di questa fascia di prezzo, lo smartphone Samsung ha anche un buon comparto fotografico, come dimostra la fotocamera principale da 50 megapixel, il sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 13 megapixel. Grazie alle modalità di scatto presenti nell’app fotocamera, riesci anche a scattare ottime immagini quando c’è poca luce.

La batteria da 5.000mAh ti permette di coprire un’intera giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida hai un boost di energia in poco tempo.

