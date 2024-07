Galaxy A35, sconto mai visto prima: affare per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Con l’aumento esponenziale dei prezzi per gli smartphone top, c’è una fascia di mercato che viene sempre più presa di mira dagli utenti. Si tratta di quel limbo tra i 200 e i 300 euro dove solitamente si trovano smartphone medio di gamma, o poco superiori. Fascia di mercato in cui rientra pienamente il Galaxy A35, telefono di Samsung uscito sul mercato da quest’anno e con una scheda tecnica piuttosto interessante, soprattutto se la metti in relazione a quanto lo paghi oggi. Lo smartphone, infatti, è in promo con uno sconto del 43% e il prezzo scende al punto più basso di sempre. Lo paghi meno di 220 euro, ma il suo reale valore è molto più alto. Per questo ti consigliamo di approfittarne subito.

Il Galaxy A35 si caratterizza per uno schermo nitido e molto fluido, un comparto fotografico di livello assoluto (impreziosito dal sensore principale da 50 megapixel) e da una batteria a lunghissima durata. A cui aggiungere l’affidabilità Samsung e tante funzioni molti utili nella vita di tutti i giorni che tengono al sicuro i tuoi dati personali.

Galaxy A35: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un’offerta da cogliere al volo. Oggi trovi il Galaxy A35 con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 217,99 euro, con un risparmio che sfiora i 200 euro. Questo ti fa capire la bontà di questa promo e quanto sarebbe deleterio farsela scappare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di pochi giorni.

Galaxy A35: la scheda tecnica

Prestazioni sempre al top a un prezzo alla portata di tutti. Il Galaxy A35 è una delle scelte migliori che puoi fare se non vuoi spendere troppo e sei alla ricerca di uno smartphone equilibrato e affidabile.

La scheda tecnica ce lo dimostra, a partire dall’ottimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz per una migliore scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano e con le app social. Sotto la scocca trova posto il processore Exynos 1380 realizzato direttamente da Samsung e ottimizzato per questo smartphone. A supporto anche 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, con la possibilità di espanderla fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD.

Uno dei fiori all’occhiello dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. Non manca un’ottima fotocamera selfie da 13 megapixel. Samsung lo ha dotato anche degli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità delle foto scattate al buio

La batteria da 5.000mAh è la solita sicurezza per un’autonomia che ti accompagna per tutto il giorno. Inoltre, Samsung ha pensato anche a dei sistemi innovativi per proteggere i tuoi da: ti personali. Grazi al Samsung Knox Vault informazioni come il PIN, la password e la sequenza di sblocco sono protetti e (quasi) inviolabili. Ha ricevuto anche la certificazione IP67 che lo rende resistente alla polvere all’acqua.

