Samsung, questo è lo smartphone top da comprare oggi: prezzo in picchiata

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un’offerta da urlo per concludere al meglio questo weekend di metà luglio. Da oggi su Amazon trovi in super offerta il Galaxy A35, uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato da Samsung per la famiglia Galaxy A. Un telefono che nelle precedenti versioni ha regalato grosse soddisfazione a chi lo ha acquistato: ottimo rapporto qualità-prezzo, prestazioni top e tutta l’affidabilità assicurata da un prodotto Samsung. A un prezzo però, decisamente inferiore rispetto a quello a cui siamo abituati. Inoltre, oggi è disponibile anche in offerta con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo e lo paghi quasi la metà rispetto a quanto consigliato. Il risparmio è di quasi 200 euro e solo questo dovrebbe far capire la bontà dell’offerta.

Il Galaxy A35 è il classico smartphone medio di gamma, impreziosito però da alcune caratteristiche che fanno la differenza. Come ad esempio uno schermo ottimo e visibile anche sotto la luce del sole e un comparto fotografico di livello superiore con sensore principale da 50 megapixel. Inoltre, Samsung assicura aggiornamenti di sicurezza e di sistema operativo per diversi anni, in modo da restare funzionale sul lungo periodo. Se non vuoi spendere delle cifre folli per un top di gamma, questo Galaxy A35 è una delle migliori alternative che trovi sul mercato.

Galaxy A35: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi il Galaxy A35 a un prezzo di 215,90 euro con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Uno sconto mai visto prima che fa risparmiare 170 euro sul prezzo consigliato e ti fa approfittare del minimo storico. Un’occasione unica per acquistare uno dei migliori telefoni della sua fascia di prezzo e il suo valore attuale è molto superiore a quanto lo paghi. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, mentre per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo come da nuove indicazioni del sito di e-commerce. Approfittane subito, questa tipologia di offerte dura pochissimo.

Galaxy A35: la scheda tecnica

Samsung non tradisce le attese e anche con il Galaxy A35 fa un lavoro egregio, portando sul mercato uno smartphone che non è solo bello da vedere, ma anche funzionale nella vita di tutti i giorni. Le componenti scelti dal produttore Samsung sono di prima qualità, a partire dallo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende scorrevole mentre utilizzi le app social e i videogame. Con la tecnologia Vision Booster la visibilità è sempre assicurata, anche sotto la luce diretta del sole. Processore Exynos 1380 sviluppato da Samsung e ottimizzato appositamente per i suoi dispositivi supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Sistema fotografico delizioso grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Un comparto versatile e che si adatta a qualsiasi situazione, assicurando immagini e video di ottima qualità. La fotocamera per i selfie è da 13 megapixel. Nell’app fotocamera trovi tanti filtri e modalità che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

La batteria è da ben 5.000mAh per un utilizzo prolungato per tutta la giornata e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in circa un’ora. Il Galaxy A35 è uno smartphone che punta molto anche sulla sicurezza ed è progettato per garantire la protezione dei tuoi dati sensibili come PIN, password e sequenza di sblocco. Inoltre, la certificazione IP67 assicura la protezione da polvere e acqua.

