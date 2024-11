Samsung, con lo sconto Amazon questo è lo smartphone top da comprare subito

Fonte foto: Samsung

Se stai cercando uno smartphone in offerta a un ottimo prezzo e che si posiziona in quella fascia intermedia tra i medio e i top di gamma, abbiamo quello che fa per te: il Galaxy A35. Lo smartphone di Samsung è il protagonista di una delle migliori offerte di questo inizio di novembre grazie allo sconto del 34% disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e sotto i 300 euro. Per la versione con ben 256 gigabyte di memoria interna si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Inoltre, come per la maggior parte dei prodotti acquistati in questo periodo su Amazon il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2025: puoi acquistarlo oggi e non aver timore di non poterlo rimandare indietro.

Lo smartphone di Samsung è molto equilibrato e ti permettere sia di utilizzare le app più pesanti come videogame e programmi per l’editing fotografico sia di scattare ottime immagini grazie al sensore principale da ben 50 megapixel. La batteria è una sicurezza e ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Non finisce qui: lo smartphone ha ricevuto anche l’aggiornamento con alcune funzioni di intelligenza artificiali di Google che semplificano le azioni quotidiane. Non acquistarlo a questo prezzo sarebbe un grossissimo errore.

Galaxy A35 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi trovi il Galaxy A35 di Samsung in offerta a un prezzo di 394,90 euro grazie allo sconto del 34% che trovi in pagina. Il risparmio sul prezzo consigliato è di circa 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità del Galaxy A35 è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come già anticipato, per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025, una novità lanciata in questi giorni da Amazon in vista del Natale. Questo vuol dire che acquistandolo oggi lo puoi regalare a Natale senza il timore di non poterlo mandare indietro.

Galaxy A35: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A35 fa parte della grande famiglia di smartphone Samsung affidabili, con ottime caratteristiche e una batteria che non ti lascia a piedi. Un telefono per la vita di tutti i giorni per coloro che non vogliono spendere delle cifre folli.

Lo smartphone di Samsung è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottimi colori, immagini in alta definizione e con la tecnologia Vision Booster che aumenta la luminosità per renderlo visibile anche sotto la luce del sole. La potenza è assicurata dal processore Exynos 1380 prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibili fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Molto interessante il comparto fotografico grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera da 13 megapixel. Grazie alla tecnologia Nightography il Galaxy A35 assicura ottimi scatti anche quando c’è poca luce e al buio.

Batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco tempo. Le peculiarità del Galaxy A35 non si fermano qui: Samsung ha assicurato aggiornamenti per il sistema operativo per ben 4 generazioni, mentre gli update di sicurezza sono garantiti per 5 anni. Lo smartphone ha ricevuto anche alcuni strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale, come ad esempio "Cerchia e cerca" che ti permette di trovare un oggetto presente in una foto semplicemente cerchiandolo. Strumenti tutti disponibili gratuitamente.

