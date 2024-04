Galaxy A54, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: minimo storico

Fonte foto: Samsung newsroom

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma a un prezzo accessibile a tutti, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi, infatti, trovi il Galaxy A54 di Samsung con una promo mai vista prima: lo sconto del 40% fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro rispetto a quello di listino. Stiamo parlando di uno dei migliori telefoni nella fascia di prezzo tra i 250 e i 300 euro, una delle più seguite da parte degli utenti. Fascia di prezzo in cui solitamente si trovano dei medio di gamma, mentre questo smartphone dell’azienda sudcoreana è un vero top di gamma e non ha nulla per nasconderlo.

Schermo di grandi dimensioni e con un refresh rate elevatissimo, ottimo processore e un comparto fotografico che ti regala grandi soddisfazioni. Il tutto impreziosito dalle varie modalità di scatto sviluppate da Samsung e coadiuvate dall’intelligenza artificiale. Uno smartphone completo, versatile e pronto in qualsiasi situazione. Trovarlo a un prezzo così conveniente non è cosa da poco e farsi scappare questa opportunità sarebbe un grosso errore.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A54

Galaxy A54: prezzo, offerte e sconto Amazon

Ecco l’occasione da non farsi sfuggire. Oggi trovi il Galaxy A54 in offerta con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 297 euro, il minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio è di quasi 200 euro e lo fa diventare immediatamente un best-seller, non a caso è uno dei telefoni più venduti nella sua fascia di prezzo. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi da record. Puoi anche dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Beneficia dei privilegi riservati agli utenti Prime e per il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo.

Galaxy A54

Galaxy A54: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone "Awesome", come recita il claim pubblicitario scelto da Samsung. Un telefono solido, che puoi utilizzare in qualsiasi situazione e soprattutto affidabile, come oramai ci ha insegnato in questi anni l’azienda sudcoreana.

Per il Galaxy A54, Samsung ha scelto tra le migliori componenti disponibili sul mercato. A partire da un display da 6,4 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz che rende l’utilizzo quotidiano fluido e scorrevole soprattutto con le app social e i videogame. Non finisce qui, perché è dotato anche di una visibilità elevata sotto la luce del sole, un aspetto da non trascurare nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore Exynos 1380 realizzato direttamente da Samsung e ottimizzato per i suoi smartphone. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Altro elemento da tenere in considerazione è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel, coadiuvato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32 megapixel per selfie perfetti in ogni situazione. A completare il tutto, la stabilizzazione ottica dell’immagine presente sulla fotocamera principale e la modalità Nightography che ti permette di scattare ottime foto e di registrare video perfetti anche quando la luminosità è scarsa.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale riesci a coprire fino a quarantotto ore.

Galaxy A54