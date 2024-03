Galaxy A54 in offerta a un prezzo mai visto prima: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Uno smartphone "Awesome". Questo il claim utilizzato da Samsung per lanciare sul mercato il Galaxy A54, uno smartphone che a tutti gli effetti si posiziona nella fascia alta del mercato. La vera alternativa per tutti coloro che non vogliono spendere una cifra esagerata per un telefono top, ma allo stesso tempo non vogliono compromessi sul lato delle prestazioni. Uno smartphone pensato per un pubblico ampio, e che oggi diventa ancora più numeroso grazie all’offerta disponibile su Amazon.

Il Galaxy A54, infatti, è disponibile con uno sconto top del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e lo paghi meno di 300 euro. Cifra con cui solitamente si acquista uno smartphone medio di gamma, mentre questo dispositivo Samsung è un top in tutto e per tutto. A partire da uno schermo super fluido, un ottimo processore e un comparto fotografico che non cerca compromessi di nessun tipo. A questo prezzo è una di quelle occasioni che non bisogna farsi scappare: approfittane subito.

Galaxy A54: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi sfuggire. Da oggi trovi il Galaxy A54 in promo speciale con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 299,99 euro, minimo storico per quest’ottimo telefono. Il risparmio sfiora i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Il telefono viene spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Beneficia dei vantaggi riservati agli utenti Prime, compresa la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

Galaxy A54: la scheda tecnica

Nella sua particolare nicchia di mercato, il Galaxy A54 è uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo. Per capirlo basta leggere la scheda tecnica e analizzare le componenti scelte da Samsung per questo top di gamma lowcost.

Già lo schermo è un’indicazione importante delle scelte compiute da Samsung. Il Galaxy A54 è dotato di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. La fluidità elevata rende ancora più piacevole l’utilizzo dello smartphone nella vita di tutti i giorni, soprattutto con le app social. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 1380 (con modem per il 5G integrato), 8 gigabyte di RAM e ben 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

A fare la differenza è anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel e permette di scattare autoritratti perfetti da caricare sui social. Non è tutto. C’è anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale e di tecnologie specifiche come la Nightography che ti aiutano a scattare ottime foto anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi e con un utilizzo normale riesci a coprire anche quarantotto ore. La ricarica rapida ti viene in soccorso quando hai bisogno di carica extra in poco tempo.

