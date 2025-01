Galaxy A55, con l'offerta di Amazon il prezzo è crollato

Fonte foto: Samsung

Quando si pensa a Samsung e a uno smartphone top di gamma, il primo pensiero va alla serie Galaxy S24. Ma in realtà esiste un altro telefono del produttore sud-coreano che assicura prestazioni top e che costa molto meno. Parliamo del Galaxy A55, telefono uscito sul mercato nel 2024 e che è ancora molto valido. Oggi, grazie allo sconto Amazon del 37% che ti fa risparmiare più di 200 euro diventa anche un vero best-buy. Il rapporto qualità-prezzo è molto elevato e spendi circa 300 euro per un telefono che ne vale molto di più.

Non stiamo esagerando: a bordo trovi componenti presenti su telefoni che costano molto di più, come ad esempio il sensore fotografico principale da 50 megapixel che assicura immagini professionali. Ottimo anche il processore octa-core prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung. Non manca una super batteria da 5.000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Insomma, uno smartphone completo e senza punti deboli, disponibile da oggi anche a un prezzo mai visto prima.

Galaxy A55

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da non farsi sfuggire. Da oggi trovi il Galaxy A55 in offerta su Amazon a un prezzo di 368,05 euro grazie allo sconto del 37%. Il risparmio netto supera abbondantemente i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai 30 giorni da quando lo ricevi a casa. Un ottimo prezzo per uno smartphone top di gamma con ottime caratteristiche.

Galaxy A55

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

La serie Galaxy A di Samsung è una delle più amate e acquistate dagli utenti. Composta da diversi modelli, tra cui il Galaxy A55, il più potente del lotto. Uno smartphone che non nulla da invidiare a dispositivi più costosi e che fa dell’affidabilità e della versatilità i suoi punti forti.

Il merito è soprattutto delle componenti scelte dal produttore sud-coreano, a partire da uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz, per una maggior reattività con le app dei videogame e i social. Non manca la tecnologia Vision Booster che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il display si prende anche cura dei tuoi occhi e non affatica troppo la vista. Prestazioni sempre al top con il processore Exynos 1480 progettato e prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto hai anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Non manca un comparto fotografico di ottimo livello. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con cui scattare e registrare video professionali in ogni situazione. Il sistema si completa con una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Per la fotocamera frontale, invece, hai a disposizione una selfie camera da 32 megapixel.

Chiudiamo con un paio di caratteristiche molto utili. Partiamo dalla batteria da 5.000mAh con ricarica rapida che ti permette di arrivare a fine giornata e proseguiamo con la certificazione IP 68 che lo protegge dall’acqua e dalla polvere. Inoltre, lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo per almeno quattro generazioni e avrai tutte le nuove funzioni di Android. Infine, hai a disposizione anche alcune funzionalità di intelligenza artificiale, come ad esempio Cerchia e Trova di Google.

Galaxy A55