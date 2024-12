Galaxy A55, con l'offerta di Natale il prezzo è crollato

Fonte foto: Samsung

Le offerte di Natale si susseguono su Amazon e ogni giorno troviamo nuovi prodotti e nuovi smartphone in promo al minimo storico. Oggi è la volta del Galaxy A55, smartphone uscito in questo 2024 e che può essere facilmente inserito nella fascia dei top di gamma. Parliamo, infatti, di un dispositivo con una scheda tecnica strutturata e che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più costosi e blasonati, realizzati anche dalla stessa Samsung. Lo smartphone perfetto per chi cerca per Natale un dispositivo valido, potente e con un rapporto qualità-prezzo molto elevato.

Il merito è anche della promo disponibile sul sito di e-commerce. Da oggi, infatti, lo trovi con un ottimo sconto del 41% che fa risparmiare quasi 250 euro su quello consigliato e diventa immediatamente un best-seller. Un’offerta lampo che non bisogna farsi sfuggire: si tratta di una delle migliori che puoi trovare oggi su Amazon per un telefono con queste caratteristiche. E con la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 hai tutto il tempo di cui hai bisogno.

Galaxy A55 in offerta su Amazon: prezzo, offerta e sconto

Prezzo strepitoso per il Galaxy A55. Da oggi lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile con uno sconto del 41% che te lo fa pagare 349 euro, con un risparmio netto che sfiora i 250 euro. Una promo veramente eccezionale per un telefono che è uscito sul mercato in questo 2024 ed è dotato di componenti di ultima generazione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi nel giro di pochi giorni e sicuramente prima di Natale. Inoltre, come già detto, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Con il Galaxy A55 di certo non devi preoccuparti delle prestazioni. Lo smartphone è progettato per rispondere al meglio a qualsiasi applicazione grazie alla presenza del processore Exynos 1480 progettato e ottimizzato dalla stessa Samsung. Le performance sono anche supportate dagli 8 gigabyte di RAM e dai 256 gigabyte di memoria interna, espandibili fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Samsung ha optato anche per un ottimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che assicura un’esperienza immersiva e la miglior qualità possibile dei contenuti.

Per essere definito top di gamma è necessario avere anche un ottimo comparto fotografico. E per il Galaxy A55 Samsung ha optato per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e fotocamera macro da 5 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel. Un sistema versatile che ti permette di scattare foto nitide in qualsiasi situazione, anche quando è buio grazie alla tecnologia Nightography.

Grazie alla batteria da 5.000mAh con ricarica rapida non avrai nessun problema nell’arrivare a fine giornata. Lo smartphone è dotato anche di alcune funzioni di intelligenza artificiale, come ad esempio "Cerchia e trova" che ti permette di trovare un oggetto presente in un’immagine. Infine, Samsung assicura il supporto allo smartphone per ben quattro generazioni di sistema operativo. Riceverai a lungo nuove funzionalità e tutte le patch di sicurezza per mantenere al sicuro i tuoi dati personali.

