Galaxy M31s, oltre alla super batteria c'è molto di più

Da tempo si parla del nuovo smartphone Galaxy M31s di Samsung, ma a pochi giorni dal lancio tutte le caratteristiche sono state svelate. Oltre alla batteria da 6000 mAh, lo smartphone offre uno schermo da 6.51 pollici e una fotocamera tripla con sensore principale da 64 megapixel.

I vari rumors avevano permesso negli ultimi giorni di arrivare a una descrizione quasi completa del nuovo smartphone lowcost di Samsung, ma ora che il lancio è stato fissato al 30 luglio, a svelarne anche gli ultimi segreti è stata una pagina di Amazon India, dove è già apparso in vendita ma senza il prezzo. Se quindi il Galaxy M31s è pronto all’arrivo sul mercato, per sapere quale sarà il costo bisognerà ancora attendere. I rumors al momento parlano di un prezzo di lancio di circa 16999 rupie indiane, circa 200 euro al cambio attuale, e non arriverà in Italia se non dopo l’estate.

Galaxy M31s, tutte le caratteristiche

La prima caratteristica che colpisce del Samsung Galaxy M31s è sicuramente la batteria a lunga durata da 6000 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W. Lo schermo invece è super AMOLED con diagonale da 6.51 pollici e risoluzione Full HD+. Il processore dovrebbe essere Exynos 9611, già ben collaudato da Samsung, con la RAM disponibile in due configurazioni: da 6 o 8 GB. Lo spazio di archiviazione interno invece è da 128 GB, mentre il sistema operativo installato è Android 10 con interfaccia personalizzata One UI 2.0.

Il comparto fotocamere non è meno interessante. Sulla parte posteriore troviamo una configurazione a tripla camera con sensore principale da 64 megapixel, secondario ultra-wide da 12 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel. Sulla parte frontale troviamo invece una selfie-cam da 32 megapixel. Galaxy M31s sarà disponibile in due colori: Mirage Black e Mirage Blue.

Galaxy M31s, data di lancio e prezzo

La data di lancio è stata fissata al 30 luglio in India, ma sul sito di Amazon lo smartphone lowcost di Samsung è già stato svelato. Quel che manca ancora all’appello è il prezzo, che secondo diversi rumors potrebbe essere tra le 16999 e le 20000 rupie, cioè tra circa 200 e 230 euro al cambio corrente. Il Galaxy M31s arriverà anche in Italia, ma non prima dell’autunno, e il prezzo potrebbe essere superiore per via di tasse e valori di cambio.