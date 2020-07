Galaxy M31s ufficiale: prezzo mini con super batteria e super fotocamera

Dopo tante voci e tante indiscrezioni, Samsung ha finalmente tolto il velo dal Galaxy M31s, il nuovo smartphone lowcost con super batteria che l’azienda sud coreana ha appena presentato in India. Lo smartphone prende ispirazione dal modello precedente, ma integra delle nuove funzionalità che lo rendono ancora più interessante per la propria fascia di riferimento, cioè quella media.

La gamma Galaxy M ci ha abituato in questi anni a dispositivi con delle buone caratteristiche tecniche a un prezzo tutto sommato onesto. In più, però, hanno una caratteristica molto particolare: una batteria che garantisce un’autonomia che supera le 24 ore. E anche il Galaxy M31s segue la stessa filosofia, grazie a una batteria da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W e la possibilità anche di ricaricare altri dispositivi tramite un cavo USB-C. Rispetto al passato, il Galaxy M31s fa un salto in avanti anche sotto il profilo fotografico, grazie alla presenza di un sensore da 64 Megapixel. Ecco le caratteristiche complete del Galaxy M31s.

Galaxy M31s, la scheda tecnica

Il Galaxy M31s è un medio di gamma con alcune caratteristiche da top. Così si può riassumere la scheda tecnica del nuovo smartphone di Samsung. A bordo abbiamo il chipset Exynos 9611 che abbiamo già imparato a conoscere in passato per la sua affidabilità con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo da 6,5 pollici FullHD+ si caratterizza per la presenza del foro centrale dove è allocata la fotocamera frontale da 32 Megapixel.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore c’è stato un grande passo in avanti rispetto a modelli precedenti. I sensori sono in totale quattro, con quello principale da 64 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e poi due obiettivi da 5 Megapixel per la profondità di campo e per le foto macro.

Passiamo ora alla caratteristica più interessante: la batteria da 6000mAh che garantisce un’autonomia prolungata e che supera abbondantemente le 24 ore. La batteria supporta la ricarica rapida a 25W (caricabatteria incluso nella confezione) e anche la ricarica inversa. Cosa vuol dire? Che si può utilizzare il Galaxy M31s per ricaricare altri dispositivi tramite un cavo USB di Tipo C. A bordo ci sarà Android 10 con la OneUI 2.0.

Prezzo e data di uscita Galaxy M31s

Il Galaxy M31s, come tutti gli altri dispositivi della stessa famiglia, farà prima il suo debutto sul mercato indiano (il 6 agosto) e poi arriverà anche sul mercato europeo, probabilmente dopo l’estate.

Il prezzo per la versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna è di circa 220 euro al cambio attuale, mentre per il modello con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione si deve spendere circa 20 euro in più.