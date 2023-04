Galaxy S22, a questo prezzo è impossibile non acquistarlo: sconto impensabile

Questo lungo weekend di fine aprile si apre con un’offerta eccezionale che riguarda uno degli smartphone più performanti lanciati nell’ultimo periodo. Stiamo parlando del Galaxy S22, smartphone che, nonostante l’uscita del Galaxy S23, resta ancora uno dei migliori in circolazione. E come sappiamo molto bene, quando sul mercato arriva un nuovo modello, quello precedente vede il prezzo calare molto velocemente. Esattamente quello che sta accadendo al Galaxy S22. Oggi, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 35% che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Ad arricchire la promo c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy S22 ha bisogno di poche presentazioni. È uno dei pochi smartphone compatti ancora disponibili sul mercato, con un ottimo processore e un comparto fotografico che permette di scattare immagini e registrare con una risoluzione elevatissima. A tutto questo bisogna aggiungere anche il continuo supporto da parte di Samsung che rilascia aggiornamenti sia per quanto riguarda le patch di sicurezza (sarai sempre al sicuro da nuovi virus e malware) sia nuove funzionalità. Un affare da non farsi scappare.

Galaxy S22: la scheda tecnica

In un mercato in cui gli smartphone stanno assumendo forme e dimensioni sempre maggiori, il Galaxy S22 resta uno dei pochi da poter utilizzare ancora con una mano. E il merito è del display Dynamic AMOLED da 6,1" e delle cornici laterali praticamente inesistenti. Schermo che assicura anche altri vantaggi, come il refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido e senza fastidiose "vibrazioni" quando si scrollano i social network, e grazie alla tecnologia Vision Booster è molto visibile anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto c’è il processore Exynos 2200 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Gli sforzi di Samsung si sono focalizzati soprattutto sul comparto fotografico. Non solo per quanto riguarda la scelta dei sensori, ma soprattutto per gli investimenti fatti nella tecnologia Nightography che ti aiuta a scattare foto luminose e ricche di dettagli anche quando c’è pochissima luce. Il merito è soprattutto degli avanzati algoritmi di intelligenza artificiale. Tornando alle caratteristiche, nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, obiettivo ultragrandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP, oramai sempre più una rarità negli smartphone. Non manca la modalità SpaceZoom che permette di scattare immagini con uno zoom fino a 30x perdendo pochissima qualità.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica rapida impieghi poco più di un’ora per avere il "pieno di energia".

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori promo di questo weekend riguarda il Galaxy S22. Lo smartphone top di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 35% e si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon: 12 rate da 47,67€ al mese. Il prezzo è davvero vantaggioso: stiamo parlando di uno smartphone che assicura prestazioni al top per almeno un altro paio di anni e che paghi quanto un medio/top di gamma, ma vale molto di più. L’offerta è oramai attiva da un paio di giorni e le scorte stanno per terminare, quindi dovete essere molto veloci nell’approfittarne. La consegna è gestita dal sito di e-commerce e vi arriva a casa in pochissimo tempo.

Galaxy S22 – nero

Galaxy S22 – verde

