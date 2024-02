Samsung, crolla il prezzo dello smartphone ultra top: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quando è il momento perfetto per acquistare uno smartphone premium senza spendere più di 1000 euro? Quando è uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo e il prezzo comincia a crollare verticalmente. Esattamente quello che sta accadendo oggi con il Galaxy S22 Ultra, smartphone premium di Samsung con caratteristiche e funzionalità uniche. Non è un’iperbole: il Galaxy S22 Ultra è l’erede della serie Note da cui prende il meglio, cioè la S Pen, il pennino che lo trasforma in un dispositivo versatile e multiuso. Uno smartphone che si posiziona sulla stessa fascia dell’iPhone Pro, ma con un comparto fotografico superiore.

Come anticipato, la grande notizia di oggi è la promo disponibile su Amazon. Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 39% che fa risparmiare più di 500 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero, in modo da alleggerire l’esborso. Una delle migliori promo per uno smartphone disponibili in questo momento su tutto il web e perfetta in vista di San Valentino.

Galaxy S22 Ultra

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy S22 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo da cogliere al volo e che potrebbe terminare da un momento all’altro. Oggi trovi il Galaxy S22 Ultra in promo speciale con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 837,75 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e il risparmio si aggira sui 550 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 69,82 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa in pochissimi giorni e per il reso hai come sempre 30 giorni di tempo.

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra: la scheda tecnica

La serie Ultra del Galaxy S è un unicum nel mondo della telefonia. È l’unico smartphone dotato di un pennino integrato nella scocca che permette di utilizzarlo come se fosse un mini-tablet. La S Pen è uno strumento essenziale per chi ama prendere appunti durante le conferenze o le lezioni, disegnare oppure lavorare a documenti e presentazioni mentre si è in viaggio. Il merito è anche del grande schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QuadHD e con un refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità è elevatissima e ti permette di vederlo sotto la luce del sole senza troppi problemi. La potenza è assicurata dall’ottimo processore Exynos 2200 con a supporto ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è uno degli elementi che rende il Galaxy S22 Ultra di un livello superiore rispetto agli altri telefoni. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e da due teleobiettivi rispettivamente con zoom ottico 3x e zoom ottico 10x. Per gli amanti dei selfie c’è anche una fotocamera da 40 megapixel. Il vero game changer è la tecnologia Nightography in grado di "illuminare la notte" e ti permette di fotografare e registrare video con una qualità elevatissima anche quando c’è buio.

Non poteva mancare la batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. E nel momento del bisogno puoi sfruttare la ricarica rapida.

Galaxy S22 Ultra