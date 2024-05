Galaxy S23, il prezzo è crollato su Amazon: sconto esagerato

Oggi trovi lo smartphone top di Samsung in promo con uno sconto top del 38% e risparmi 400 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate.

Un’offerta così non la si vede tutti i giorni, soprattutto per uno smartphone top di gamma tra i più richiesti sul mercato. Questo primo weekend di maggio si apre con delle offerte esclusive su Amazon che riguardano alcuni dei dispositivi più richiesti e desiderati degli utenti e dei marchi più blasonati. In questo articolo ci concentriamo sul Galaxy S23, smartphone top di gamma lanciato da oramai circa un anno, ma che resta ancora uno dei più validi e performanti nel panorama dei telefoni Android. Il merito è in primis di Samsung che lo ha dotato anche della nuova tecnologia Galaxy AI che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone, stravolgendo l’utilizzo dello smartphone (il tutto gratuitamente).

La notizia importante di oggi, però, riguarda l’offerta disponibile su Amazon. Il Galaxy S23, infatti, è disponibile con uno sconto del 38% e risparmi quasi 400 euro sul prezzo di listino. Per la versione con 256 gigabyte di memoria interna si tratta del minimo storico e approfitti di una delle migliori promo di questo weekend. E l’offerta non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare questa opportunità, la promo potrebbe finire molto presto.

Galaxy S23: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy S23 di Samsung in promo su Amazon a un prezzo speciale di 649 euro, con uno sconto di ben il 38% che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Il risparmio è di praticamente 400 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80 euro al mese. Se hai un account Prime Student benefici anche di uno sconto aggiuntivo di ben 100 euro. Infine, solo per pochi giorni, chi acquista il Galaxy S23 ottiene anche un buono sconto di 30 euro per l’acquisto sul sito di e-commerce del Galaxy Watch o delle Galaxy Buds, rispettivamente smartwatch e cuffie Bluetooth del colosso sud-coreano.

La disponibilità dello smartphone di Samsung è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi. Per fare il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo.

Galaxy S23: la scheda tecnica

Le caratteristiche del Galaxy S23 sono quelle tipiche di un top di gamma, ma a catturare l’attenzione è un altro aspetto dello smartphone: la presenza di Galaxy AI. Grazie a un aggiornamento software, Samsung ha portato il suo nuovo sistema di intelligenza artificiale anche su questa generazione di smartphone, cambiandone profondamente l’utilizzo. Galaxy AI non solo porta nuovi strumenti innovativi per l’editing fotografico, ma mette a disposizione di ogni utente funzioni utilissime che migliorano la produttività e semplificano il lavoro quotidiano. Ad esempio, puoi cercare un oggetto presente in una foto semplicemente cerchiandolo, oppure utilizzare il traduttore per fare chiamate internazionali utilizzando l’italiano. Il tutto messo a disposizione gratis da Samsung.

Già solo per Galaxy AI, il "prezzo del biglietto" varrebbe l’acquisto del Galaxy S23. Oltre a tutto questo bisogna aggiungere una scheda tecnica veramente eccezionale. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto ben 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Eccezionale anche il display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super scorrevole anche sotto la luce del sole. Uno schermo che fa veramente la differenza e che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Inoltre, le dimensioni compatte lo rendono uno dei pochi smartphone che puoi ancora usare con una sola mano.

Il comparto fotografico resta uno dei punti forti del Galaxy S23, e non solo per i poteri "donati" dal sistema Galaxy AI. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel per selfie perfetti in ogni situazione.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie all’ottimizzazione fatta da Samsung lato software.

